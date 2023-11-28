В 2024 году в Тульской области отремонтируют два филиала медицинского колледжа

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин главе областного минздрава Михаилу Малишевскому во время рабочего визита в образовательное учреждение.

В Тульской области трудятся более 11 тысяч медработников среднего звена. Основная база подготовки медсестер и фельдшеров – Тульской областной медицинский колледж. Ежегодно он выпускает порядка 500 молодых специалистов. В этом году в нём открылось новое отделение, оснащенное самым современным учебным оборудованием. Впервые за полвека было капитально отремонтировано общежитие.

– Наша задача – чтобы молодые медработники после завершения обучения не только оставались работать в Тульской области, но и шли именно в государственные учреждения здравоохранения, – отметил Алексей Дюмин и напомнил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что нужно привлекать медицинские кадры в регион.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил, что колледж имеет четыре подразделения: в Туле, Узловой, Новомосковске и Белеве, в них учатся 2319 человек по четырём специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Студенты регулярно проходят практику в больницах, стажируются, многие начинают работать с 4-го курса. Развивается и целевая подготовка медиков среднего звена: колледж готовит целевиков для Центра медицины катастроф, онкодиспансера и перинатального центра.

– В этом году на базе колледжа при поддержке минздрава создан Центр содействия трудоустройству выпускников. Специалист центра информирует студентов о вакансиях, мерах соцподдержки, уровне заработной платы, условиях работы в больницах, а также сопровождает в процессе обучения до момента трудоустройства. Работа центра позволяет отследить карьеру каждого выпускника, – сказал Михаил Малишевский.

В регионе не первый год работает программа «Земский фельдшер» (выплаты от 500 до 750 тысяч рублей), после трёх лет работы молодые специалисты получают выплату в размере пяти окладов. Медикам компенсируют найм жилья, предоставляют служебные квартиры и автомобили.

Директор Тульского областного медколледжа Алексей Денисов сообщил, что учреждение получило два этажа в здании на ул. Демонстрации. Помещения отремонтированы и оснащены всем необходимым. Впервые в колледже создана реальная рабочая обстановка ФАПа, обустроены место работы лаборанта, зоны оказания скорой медицинской помощи, выхаживания младенца. Обустроен информационный класс

Алексей Дюмин поручил Михаилу Малишевскому в следующем году отремонтировать филиалы медколледжа в Новомосковске и Узловой, а также проанализировать опыт других регионов и разработать дополнительные меры поддержки медработников среднего звена. Губернатор осмотрел колледж и пообщался со студентами. Они поблагодарили главу региона за ремонт общежития, современные учебные аудитории и лаборатории.