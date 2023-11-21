В тульской колонии определили лучших мастеров шитья

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Конкурс профессионального мастерства среди осужденных по профессии «швея» проходил с 18 сентября по 10 ноября.

В пресс-службе регионального Управления ФСИН России уточнили, что профессии швейного профиля сейчас являются одними из самых востребованных как на рынке труда, так и на производстве исправительных учреждений Тульской области. В конкурсе принимали участие осужденные, трудоустроенные по профессии «швея», имеющие соответствующее профессиональное образование и необходимый уровень квалификации, не замеченные в нарушении трудовой дисциплины.

Заключённые должны были сшить костюм охранника. Основные критерии оценки – качество выполнения работы, соблюдение технологии, выполнение нормы времени и соблюдение техники безопасности. Финальный этап конкурса прошел на базе исправительной колонии № 2. Мастерство участников оценивала комиссия во главе с заместителем начальника УФСИН России по Тульской области Александром Карамышевым.

Победителем конкурса стал осужденный Андрей И. из исправительной колонии № 7, второе место занял Виктор Р. из исправительной колонии № 4, на третьем оказался Анатолий М. из лечебно-исправительного учреждения № 3. Приз зрительских симпатий достался осужденному Владиславу М. из ИК № 6. Победитель и призеры получат дипломы и премии.

Подводя итоги конкурса, Александр Карамышев отметил высокий профессионализм участников, умение работать в условиях ограниченного времени, и принимать нестандартные решения.