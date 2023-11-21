Губернатор Тульской области учредил премии для молодых ученых

Алексей Дюмин обсудил с тульскими молодыми учеными меры поддержки в сфере науки и образования.

20 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с молодыми учеными - участниками делегации, которая будет представлять Тульскую область на III Конгрессе молодых ученых.

III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента России Владимиром Путиным в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России. Тульские исследователи и инженеры традиционно продемонстрируют на нем свои разработки.

- Правительство Тульской области создает все условия для наших ученых. В дополнение к федеральным мы постоянно расширяем региональные меры поддержки. В регионе действует шесть финансовых программ, которые позволяют эффективно поддерживать ученых на стадиях от фундаментальных исследований до прикладных разработок высокой степени готовности. Среди участников программы – как аспиранты, находящиеся в начале исследовательского пути, так и научные коллективы опорных предприятий, внедряющие передовые решения и наращивающие поставки высокотехнологичной продукции», – сказал Алексей Дюмин.

С 2024 года бюджет госпрограммы по развитию науки в Тульской области увеличат до 650 млн рублей (сейчас – 462 млн). 50 аспирантов будут получать именную стипендию Правительства в размере 20 тыс. рублей (сейчас 20 аспирантов получают по 10 тыс.).

По словам губернатора, чтобы предложить максимально эффективные меры поддержки, необходима обратная связь от научного сообщества.

Александр Анцев, председатель Совета молодых ученых и специалистов Тульской области, зав. кафедрой «Машиностроение и материаловедение» ТулГУ, рассказал о своих разработках и о реализации в регионе проектов Российского научного фонда.

- Я занимаюсь исследованиями режущего инструмента. Защитил по этой тематике докторскую диссертацию. На основе нее уже разработан программно-аппаратный комплекс, который позволяет оценить состояние инструмента и предсказать, когда его надо менять. И вся эта работа была выполнена с использованием трех мер поддержки, которые оказывает правительство региона молодым учёным.

По словам Александра Анцева, на предстоящем Конгрессе команда обязательно познакомится проектом «Наша ЛАБА», где будут представлены новейшие образцы научного оборудования, расходных материалов и реактивов, производимых в России и Беларуси.

А еще одной из задач тульской делегации будет взаимодействие с Российским научным фондом. Он предоставляет гранты молодым учёным на фундаментальные исследования. Для туляков актуальны знания по подготовке качественной заявки на получение грантов.

- У меня есть предложение - проработать вопрос проведения аналогичных школ РНФ на территории Тульской области с привлечением экспертов РНФ и при поддержке центра ТулаТЕХ, - предложил Александр Анцев.

Губернатор отметил важность разработок в сфере станкостроения, которые позволят обеспечить технологический суверенитет. Он предложил включить Александра Анцева в рабочую группу комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» и подчеркнул, что с 2024 года объем средств на совместные конкурсы с РНФ вырастет в полтора раза – до 14 млн рублей.

Анастасия Лыкова, преподаватель института инновационных образовательных практик ТГПУ, ведет активную профориентационную работу среди школьников. Она обратила внимание на необходимость подготовки педагогических кадров по физике, математике и химии как профильным предметам для будущих специалистов для промышленности.

- Чтобы в нашем регионе были многопрофильные инженеры и механики, нужны прежде всего учителя таких профильных предметов как физика, химия, математика, информатика. Да, в школах есть педагогические классы. Мы выявляем талантливых к преподаванию старшеклассников, мотивируем их по ступать на эти профильные кафедры. И у нас есть предложение – учредить стипендию для первокурсников, выбирающих такие профили как химия, физика, математика. Пусть это будут именные стипендии Правительства Тульской области, - предложилда Анастасия Лыкова.

Министр экономического развития Антон Емельяненко отметил, что в Тульской области региональным министерством образования совместно с ТГПУ реализуется проект «Простажер». Он помогает привлечь в школы молодых педагогов. Студенты 5-х курсов на протяжении учебного года проходят практику в школах. В этом году 270 студентов в рамках проекта делают первые шаги в профессии.

Губернатор поручил масштабировать этот проект:

- Мы действительно отмечаем нехватку учителей в школах – особенно математиков, физиков и химиков. Региону и стране нужны высококлассные инженеры, поэтому задача подготовки педагогов, которые смогут их вырастит, сегодня особенно актуальна. Поручаю комитету по науке и инноватике совместно с министерствами образования и финансов предложить меры стимулирования подготовки учителей математики, физики и химии. В частности, проработать учреждение 100 ежемесячных стипендий в размере 5 тысяч рублей для студентов педагогического профиля по этим предметам.

Дарья Лаврова, старший научный сотрудник лаборатории экологической и медицинской биотехнологии НИЦ «БиоХимТех», доцент кафедры «Биотехнологии» ТулГУ, специализируется на исследованиях микроорганизмов:

- Для развития биологических, фармацевтических, пищевых производств нужны фундаментальные исследования. У нас есть премии и стипендии для ученых, которые занимаются прикладными разработками. Я предлагаю учредить региональную премию «Лучший молодой ученый Тульской области» в области фундаментальных разработок. Это повысит престиж ученых.

Губернатор поручил комитету по науке и инноватике совместно с минфином подготовить предложения по введению премий для молодых ученых: 5 премий по 1 млн рублей – за прикладные разработки и их внедрение в производство; 20 премий по 50 тысяч рублей – за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности.

Ольга Каманина, ведущий научный сотрудник лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов НИЦ «БиоХимТех», доцент кафедры «Биотехнология» Естественнонаучного института ТулГУ предложила проводить на базе молодежных лабораторий совместные научные проекты учителей, школьников и научных сотрудников.

Алексей Дюмин поручил комитету по науке и инноватике совместно с министерством образования Тульской области и опорными университетами подготовить предложения по ранней профориентации школьников в научных направлениях на базе лабораторий вузов.

Виолетта Кузнецова работает старшим преподавателем на кафедре строительных материалов ТулГУ, в прошлом году закончила аспирантуру:

- Обучаясь в аспирантуре, я пользовалась различными мерами поддержки для аспирантов и молодых учёных - и региональными, и федеральными, и президентскими. Но к сожалению, мало стимулов у аспирантов оставаться после обучения работать на кафедрах - у аспиранта доходы больше, чем у молодого преподавателя. Мы предлагаем ввести что-то типа статуса молодого преподавателя, который был бы идентичен статусу молодого специалиста на наших оборонных предприятиях. Например, после защиты диссертации в течение 3 лет этому специалисту выплачивать надбавки.

Роман Перчиков, член студенческого научного общества ТулГУ, поднял вопрос о проведении региональных этапов конкурса на получение грантовой поддержки молодых ученых. Сейчас такой этап не проводится. И это лишает претендентов от Тульской области на дополнительные 20 баллов на федеральном этапе.

Егор Сурков, младший научный сотрудник лаборатории когнитивных технологий и симуляционных систем ТулГУ, рассказал о разработке программно-аппаратного комплекса, позволяющего оценивать степень реабилитации больных с повреждением опорно-двигательного аппарата, после инфарктов и инфсультов.

Губернатор поручил региональному минздраву оказать университету содействие в оценке этой разработки. А министерству социальной защиты – проработать возможность использования комплекса для мониторинга состояния пожилых больных людей, которые находятся дома под периодическим наблюдением соцработников, без круглосуточной поддержки семьи.

Также на встрече Губернатор дал поручения по ряду других предложений, поступивших от молодых ученых:

- проработать программы долгосрочных стажировок аспирантов в наукоградах и исследовательских центрах государственных корпораций;

- подготовить проекты по привлечению и поддержке молодых амбициозных преподавателей;

- учредить конкурс Тульских студенческих научных сообществ и начать проводить его с 2024 года.

В завершение встречи Алексей Дюмин выразил уверенность, что делегация достойно представит Тульскую область на Конгрессе молодых ученых.