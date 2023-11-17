Участников СВО на время участия в спецоперации освободили от начисления пеней за просрочку оплаты ЖКУ

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ об утверждении порядка освобождения от начисления пеней.

В соответствии с федеральным законодательством расширены категории граждан, которые могут воспользоваться таким освобождением в период участия в СВО. К ним относятся граждане:

проходящие военную службу в ВС РФ по контракту;

проходящие военную службу в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральных органах обеспечения мобилизационной подготовки органов госвласти РФ при условии их участия в СВО;

заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории РФ;

проходящие военную службу в пограничных органах ФСБ и выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, выполняющие (выполнявшие) задачи в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, а также обеспечивающие (обеспечивавшие) проведение СВО на указанных приграничных территориях субъектов Российской Федерации, проходящие военную службу в войсках национальной гвардии РФ и оказывающие (оказывавшие) содействие пограничным органам ФСБ по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Право на освобождение от пеней также распространяется и на совместно проживающих членов семей: супругов, детей, родителей, нетрудоспособных иждивенцев и иных граждан, признанных членами семьи.