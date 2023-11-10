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На станции в Тульской области заработала экологичная котельная
Фото из архива Myslo

На станции в Тульской области заработала экологичная котельная

Использование таких технологий исключит выброс в атмосферу 8,4 тонны загрязняющих веществ в год.

На станции Плеханово в Тульской области заработала экологичная котельная. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. 

Новое оборудование котельной позволяет обеспечивать мониторинг параметров всей отопительной системы и поддерживать заданную температуру. Котельная обладает высокой энергетической эффективностью (КПД составляет 98-99%), имеет компактные размеры, удобна и легка в управлении и обслуживании.

Использование экологичных технологий исключит выброс в атмосферу 8,4 тонны загрязняющих веществ в год.

сегодня, в 15:04 0
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