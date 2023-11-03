Тульские Кондуки планируют превратить в экокурорт

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Этот вопрос обсуждался в ходе презентации туристических проектов, которая состоялась в «Октаве».

Председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что при поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе созданы благоприятные условия для инвесторов – они получают всестороннюю помощь и комплекс мер государственной поддержки.

Ключевые задачи – демонстрация возможностей малых городов региона, синхронизация финансирования в рамках федеральных и региональных программ и привлечение инвестиций в отрасль.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, из-за растущего спроса на рынке внутреннего туризма ведется работа над законопроектом, регулирующим строительство и функционирование некапитальных модульных средств размещения. Это приоритетное направление на ближайшие годы.

На мероприятии инвесторов познакомили с несколькими перспективными проектами, среди которых строительство парка-отеля «Ясногорье» на месте бывшего санатория, организация глэмпинга «Аномалия» и круглогодичных экокурортов «Берег Дона» в Куркинском районе, экокурорт «Кондуки», развитие территории бывшего лагеря «Рассвет» в Большой Туле, а также создание парка модульных домов «Зайцев лес» в п. Зайцево.