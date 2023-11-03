Счёт шёл на минуты: тульские волонтёры спасли дедушку, который больше суток провёл в лесу

Кадр из видео поискового отряда «ЛизаАлерт»

Представитель отряда Николай Рязанцев (позывной «Ромео») рассказал подробности этой поисковой операции. По его словам, заявка поступила 2 ноября, в 20.30, а дедушка ушёл из дома накануне – с момента пропажи прошло больше суток. С учётом возраста и погодных условий стало очевидно, что медлить нельзя:

– Наскоро запускаем поиск. Параллельно работает группа коротких прозвонов, мы надеемся найти Павла Митрофановича в одной из больниц. Но результат отрицательный. Объявляю общий сбор, выдвигаемся на место. В 23.40 ушли первые поисковые группы. Задач много и они объёмные. Весь день лил дождь, сильно похолодало. Отправив все группы, вместе с регистратором выходим на задачу.

В 00.20 раздаётся звонок от старшего одной группы – они обнаружили дедушку, но он в критическом состоянии. Немедленно вызываем скорую помощь. Оборачиваем нашего «потеряшку» в спасательные одеяла, чтобы предотвратить переохлаждение. И готовимся к эвакуации, ведь дедушку нашли в лесу, и до ближайшей пригодной дороги, куда бы могла проехать карета скорой помощи, около 300 метров.

Бригада врачей оперативно прибыла на место и после тщательного осмотра разрешила приступить к эвакуации. Через 10 минут, перенеся нашего пострадавшего через мокрый, неприветливый лес, погрузили дедушку в медицинский автомобиль. Мы успели!

Волонтёры выражают огромную благодарность сотрудникам тульского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи за оперативную, слаженную работу и помощь в эвакуации.