Администрация Тулы прокомментировала «загадку» ремонта ул. Оружейной

Оказалось, что работы будут проводиться поэтапно.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг ремонта ул. Оружейной. Напомним, подрядчик вышел на объект ещё в сентябре, а соответствующая закупка была обнародована месяц спустя. Вот что нам ответили:

— Ремонт улицы Оружейной проводится в несколько этапов. Первый этап — капитальный ремонт трамвайных путей сейчас выполняется силами МКП «Тулгорэлектротранс».

Реализацию второго будет выполнять подрядная организация после заключения муниципального контракта по итогам проведения конкурсных процедур.

Также на ул. Оружейной будет проведён ремонт дорожного полотна. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной организации.