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В одной из школ Тульской области нашли 27 батонов с плесенью
Фото прокуратуры Тульской области

В одной из школ Тульской области нашли 27 батонов с плесенью

В отношении должностных лиц могут возбудить административное дело.

Прокуратура Заокского района с привлечением специалиста Роспотребнадзора проводит проверку исполнения МКОУ «Страховская СОШ им. В. Д. Поленова», МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», «Симоновская ООШ им. Героя войны 1812 года — генерал-майора А. Ф. Щербатова» санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. Так, в отдельных школах суточные пробы хранились в емкостях с неплотно закрывающимися крышками, разделочный инвентарь (доски) для обработки сырой и вареной пищевой продукции хранился вместе, не велась регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании, на кухнях хранились вещи, не относящиеся к столовому инвентарю.

В холодильнике одного из учреждений хранилось 27 батонов с истекшим сроком годности и плесенью.

По результатам проверки прокуратура района внесла руководителям образовательных учреждений представления с требованием устранить выявленные нарушения. Это находится на контроле в ведомстве.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, решается вопрос о возбуждении в отношении должностных лиц образовательных учреждений дел об административном правонарушении.

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