Тульский суд из-за антисанитарии на два месяца закрыл палатку с шаурмой

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Привокзальный районный суд на 60 суток приостановил деятельность палатки с шаурмой, принадлежащей предпринимателю Баховадинову Н. А. Неделю назад заведение, расположенное на Красноармейском проспекте, посетил сотрудник регионального Управления Роспотребнадзора и обнаружил многочисленные нарушения.

В частности, сотрудники не соблюдают дезинфицирующий режим, используют просрочку и продукты без соответствующей маркировки, не следят за условиями хранения пищевой продукции, сроком годности, а также ненадлежащим образом относятся к личной гигиене.

Владельца торговой точки признали виновным в совершении правонарушения и назначили административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток. Постановление суда обращено к немедленному исполнению.