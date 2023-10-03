В Тульской области любитель быстрой езды чуть не остался без внедорожника

Фото Артёма Жильцова

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находились исполнительные производства в отношении 47-летнего местного жителя, который задолжал более 30 тысяч рублей по штрафам за превышение скорости.

Приставы запросили сведения об имуществе должника и выяснили, что ему принадлежит внедорожник SsangYong. После этого был составлен акт описи и ареста иномарки. Опасаясь, что машина будет продана, автолихач сразу же оплатил 81 административный штраф за нарушение ПДД.