Социальные пособия в России увеличат на уровень инфляции

О том, что социальные выплаты в России в следующие три года будут проиндексированы по фактической инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства при обсуждении основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы.

«По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на именно уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, который заложен в прогнозе, он используется для формирования бюджетных проектировок», - сказал Решетников.

Как сообщает «Российская газета», в проекте федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов предусмотрено 4,4 трлн рублей на выплату социальных пособий.

На предоставление маткапитала заложено 1,6 трлн рублей, эту выплату получат более 10 млн граждан, на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми 482 млрд рублей, и еще более 100 млрд - на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.

Также более 200 млрд рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на реализацию программы развития первичного звена здравоохранения. В 2024 году финансирование медпомощи в регионах увеличится на 13,5%.