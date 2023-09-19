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Погода в Туле 19 сентября: лето не торопится уходить
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 19 сентября: лето не торопится уходить

Днём во вторник воздух прогреется до +24 градусов.

В Тульской области сохраняется переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – 6-11 градусов тепла, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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