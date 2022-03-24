Погиб при исполнении воинского долга: в Новомосковске простились с Антоном Медведевым

В Новомосковске простились с гвардии сержантом, заместителем командира взвода, командиром пятого отделения мотострелковой роты Антоном Медведевым.

В церемонии прощания приняли участие глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин, командир танкового батальона 272 МСП гвардии подполковник Андрей Цуверкалов, родные и друзья погибшего.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Награда была передана родным и близким погибшего воина.