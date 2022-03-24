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Погиб при исполнении воинского долга: в Новомосковске простились с Антоном Медведевым
Материалы пресс-службы администрации Новомосковска.

Погиб при исполнении воинского долга: в Новомосковске простились с Антоном Медведевым

23 марта состоялась церемония прощания с погибшим.

В Новомосковске простились с гвардии сержантом, заместителем командира взвода, командиром пятого отделения мотострелковой роты Антоном Медведевым.
 
В церемонии прощания приняли участие глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин, командир танкового батальона 272 МСП гвардии подполковник Андрей Цуверкалов, родные и друзья погибшего.
 
 
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Награда была передана родным и близким погибшего воина.
 
 

 

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