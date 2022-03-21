С 28 марта тульские школьники уйдут на каникулы

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на заседании регионального оперштаба рассказала, что сегодня начался досрочный период ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля. Сдавать его будут 78 участников. Преимущественно, это выпускники прошлых лет, студенты учреждений среднего профессионального образования, а также выпускники текущего года, которые по объективным причинам не смогут сдать экзамены в основной период.

В Тульской области подготовлены три пункта проведения ЕГЭ. Система работает без сбоев.

Также министр напомнила, что с 28 марта школьники уйдут на плановые недельные каникулы — до 3 апреля. Это последние каникулы в данном учебном году.

Перед каждым классным руководителем поставлена задача — обеспечить качественный полезный досуг детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по душе.