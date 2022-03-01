В Туле распускаются подснежники: первый весенний фоторепортаж от Myslo

Фото Алексея Горохова

Несмотря на то, что согласно прогнозам синоптиков до настоящей весны ещё почти три недели, первые её признаки всё же заметны. По улицам текут ручьи, звенит весенняя капель, а из-под первых проталин робко выглядывают подснежники.

Тульский фотограф Алексей Горохов собрал для вас кадры первого мартовского дня и щедро делится весенним настроением! Смотрим и настраиваемся на позитив!