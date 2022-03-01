Поисковики нашли дочь красноармейца, погибшего в 1941 году на станции Черепеть

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В Чекалине 22 февраля открыли мемориальную доску в честь советских воинов, погибших при защите железнодорожной станции в 1941 году. Имена красноармейцев, в честь которых установлена эта доска, установили поисковики отряда «Суворовец» и отряда «Дон» из Новомосковска.

Это Григорий Васильевич Кабанов и Дмитрий Алексеевич Крючков — бойцы 156 полка 69 бригады войск НКВД, а также Иван Андреевич Пивоваров — кавалерист 111 кавалерийского полка 31 кавалерийской дивизии. Они погибли в октябре 1941 года, защищая железнодорожную станцию Черепеть.

А 1 марта стало известно, что поисковики отряда «Суворовец» при совместной работе с алексинским отделением общественной организации «Боевое братство» разыскали родственников Григория Кабанова. Искатели нашли его дочь — Антонину Григорьевну. Ей 85 лет, у неё большая и семья — 4 внука, внучка, 5 правнуков и 4 праправнука. Они планируют посетить пос. Черепеть, где их предок принял свой последний бой.