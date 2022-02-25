В Тульской области стартовала Всероссийская гуманитарная олимпиада «Умницы и Умники»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Состоялся заочный тур для учеников 10-х классов, в котором приняли участие более 600 школьников.

Олимпиада традиционно проходит в несколько этапов для выявления сильнейших участников последующего очного тура. В этом году очный тур олимпиады, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, пройдет 13 мая в Тульском филиале государственного исторического музея.

В качестве почетного гостя в Тулу приедет автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и Умники» Юрий Вяземский. Победители регионального этапа станут участниками всероссийской олимпиады без дополнительного отбора и получат бонусы при поступлении в МГИМО.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина наши ребята ежегодно показывают значительные успехи в конкурсных мероприятиях различного уровня, занимая призовые места.