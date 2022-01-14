В Липках улицы завалены строительным мусором

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В Общественную палату Тульской области обратились жители Липок. Они рассказали, что улицы города завалены строительным мусором, оставшимся после сноса аварийных бараков.

Большую часть жилого фонда Липок составляют бараки, которые строились в качестве временного жилья для шахтёров. Планировалось, что рабочие переедут в благоустроенные квартиры через несколько лет. Но переселение затянулось на десятилетия, а дома с каждым годом ветшали и разрушались.

По программе переселения из аварийного жилья несколько домов на улице Октябрьской уже снесли, а их жителям дали новые квартиры. Однако оставшийся от сноса мусор до сих пор не вывезен.

— У муниципалитетов нет средств на масштабный вывоз таких отходов. Известно, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы предусмотреть в программе переселения средства на ликвидацию строительного хлама от старых домов. Есть полигоны, которые принимают мусор такого сорта, — отметил председатель профильной комиссии региональной Палаты, руководитель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Эксперты Общественной палаты региона направили обращение в администрацию Киреевского района с просьбой найти возможность вывезти остатки аварийного жилья. Этот вопрос общественники будут держать на контроле.