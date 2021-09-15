В беде не оставим!

Просевший фундамент, потрескавшаяся штукатурка, плесень и, как следствие, текущая кровля – в таких условиях живут люди в доме № 19 по улице Рихарда Зорге в Туле. Несмотря на плачевное состояние, власти не спешат с капитальным ремонтом. Свои беды жильцы высказали члену Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александру Бычкову.

Как утверждают местные жители, в доме несколько десятилетий не проводился капитальный ремонт. Кроме того, одна из стен в свое время вовсе обрушилась. Власти не стали заниматься ее восстановлением, лишь возвели маленькую пристройку на месте обвала.

Проживание здесь трудно назвать комфортным и безопасным — проседает прогнивший фундамент и протекает крыша. При этом чиновники не торопятся с переселением.

Получив отказ в различных инстанциях, собственники обратились за помощью в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Справороссы не оставили обращение без внимания и навестили жильцов этого дома. Они заверили, что в ближайшее время этим вопросом займутся чиновники не только регионального, но у федерального уровня. Ожидается, что вслед за депутатами в разваливающийся дом придут и представители надзорных органов.

«Мы будем писать депутатский запрос в прокуратуру Тульской области для того, чтобы она вышла с необходимой инициативой. Если необходимо, обратимся к городским властям, чтобы здесь срочно сделали капитальный ремонт или расселили жильцов», — заявил член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков.

Отметим, решение проблемы аварийного и ветхого жилья в рамках комплексного развития территорий является одним из главных программных требований «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ». На предстоящие выборы партия идет с твердым намерением изменить сложившуюся ситуацию.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской области.