В субботу в Туле ограничат продажу спиртного

Сегодня на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет со «Спартаком». В связи с этим в радиусе километра от места проведения массового мероприятия запретят продажу спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение будет действовать за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после мероприятия. Таким образом, любой алкоголь, включая пиво, сидр, медовуху и пуаре, нельзя будет приобрести с 13.00 до 21.00.