В субботу в Туле ограничат продажу спиртного
Это связано с проведением футбольного матча.
Сегодня на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет со «Спартаком». В связи с этим в радиусе километра от места проведения массового мероприятия запретят продажу спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает городская администрация.
Ограничение будет действовать за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после мероприятия. Таким образом, любой алкоголь, включая пиво, сидр, медовуху и пуаре, нельзя будет приобрести с 13.00 до 21.00.
Матч «Арсенал» – «Спартак» начнётся в 16.00. Текстовую трансляцию читайте позже на Myslo!
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