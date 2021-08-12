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В Алексине вандалы лишили Кощея Бессмертного пальцев и изуродовали шлем

В Алексине вандалы лишили Кощея Бессмертного пальцев и изуродовали шлем

Неизвестные испортили новый арт-объект в местном парке.

Не прошло и недели, а в Алексине в парке «Жалка» неизвестные вандалы поломали и изрисовали арт-объект «Царство Кощея Бессмертного», открытый в субботу в рамках празднования Дня города.

Напомним, инсталляция включает в себя двухметровую скульптуру Кощея с троном и двумя дубовыми сундуками. Автором деревянных скульптур стал Виктор Вагаль – мастер-краснодеревщик из Плавска.

Простоял арт-объект несколько дней, а в среду Кощей уже лишился нескольких пальцев и части шлема. 

 

Также были разрисованы черепа, украшающие трон Кощея.

 

«Долго не протянул! В парке Жалка местные вандалы изуродовали только что установленную композицию Кощей Бессмертный. Позор таким людям!», – пишут в местном паблике «Наш Алексин» жители.

«Неблагодарные свиньи, кто это сотворил, два дня назад только были с ребенком в парке все было в порядке, слов нет», – добавляет еще один житель Максим Макеев.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:41 +3
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Место
АлексинТульская область
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