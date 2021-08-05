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В колонии-поселении в Бородинском началась жатва
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В колонии-поселении в Бородинском началась жатва

Заключенные собирают урожай пшеницы, ячменя и картофеля.

В колонии-поселении №8, расположенной в поселке Бородинский, началась уборочная кампания. На полях учреждения полным ходом идет уборка озимой пшеницы, которой засеяно 250 гектаров, на подходе яровой ячмень, занимающий 139 гектаров.

Этим летом погода благоприятствует аграриям. В колонии-поселении стремятся провести уборку зерновых в максимально сжатые сроки. На полях работает вся имеющаяся в распоряжении техника.

Убрано уже более 60 гектаров озимой пшеницы. Следом начнется уборка ячменя, а затем картофеля, посевы которого занимают 30 га. Колония-поселение № 8 является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции во все пенитенциарные учреждения Тульской области.

Из пшеницы на мукомольных комплексах будет производиться мука 1 и 2 сорта, а урожай ячменя пойдет на производство свиного и куриного комбикорма.

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Место
Тульская областьпоселок Бородинский
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