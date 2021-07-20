В Тульской области выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Следственного управления СКР по Тульской области Владимир Усов.

В СУ СКР по Тульской области подвели итоги работы за первое полугодие 2021 года.

– В текущем году наша работа была нацелена на защиту прав потерпевших, оперативное и качественное расследование уголовных дел. Основными задачами для следователей стали: борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств, профилактика детской преступности, взаимодействие с институтами гражданского общества, – сказал Усов.

В первом полугодии на 13% выросло количество преступлений — 7294. Также возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — 2312.

Всего в производстве следователей находилось более 1000 уголовных дел, из них завершено более половины: 471 направлено в суд для рассмотрения по существу. По словам руководителя СУ СКР по Тульской области, все дела расследовались качественно и оперативно.

– Мы наблюдаем снижение количества убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. А количество изнасилований в регионе осталось на уровне прошлого полугодия: 10 случаев.

В отдельное направление работы следователей СК выделено раскрытие преступлений прошлых лет. За полгода их было раскрыто 24, из них 9 — по тяжким и особо тяжким статьям УК. 59 уголовных дел было расследовано по фактам преступлений с участием несовершеннолетних. Это кражи, мошенничества, грабежи, разбойные нападения, несколько дел – по ст. 105 УК РФ (убийство). Раскрыто 89 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Расследовано 11 дел о невыплате заработной платы, 60 потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Тульские следователи, по словам их руководителя, сохранили динамику оперативности расследований. По этому показателю регион один из лучших России.

Также за полгода подвели итоги по обращениям граждан: разрешено 571 обращение, сотрудники СК приняли более 1500 граждан.