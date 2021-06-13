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В тульских лесах впервые за 80 лет обнаружили редкий вид орхидей
Фото Дирекции ООПТ Тульской области.

В тульских лесах впервые за 80 лет обнаружили редкий вид орхидей

Пыльцеголовник красный занесен в Красную книгу России.

В Тульской области обнаружили редчайшую орхидею Cephalanthera rubra. Пыльцеголовник красный не встречался в нашей местности уже 80 лет. Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий Тульской области, исследователи нашли сразу более 50 растений на небольшом участке леса.

Орхидея занесена в Красную книгу России.

- В Тульской области растет в лесостепных сообществах: в молодом дубовом лесу на склоне с выходом известняка; в смешанном лесу, на известковых склонах в кустарнике; в дубово-ясенево-липовом лесу.

Достоверно известны три области произрастания этой орхидеи — около Оки близ Егнышёвки (в 1971 году), на берегу Дона близ Грибоедова (в 1994 году) и на берегах Красивой Мечи близ Шилово (в 1880 году) и Вязово (в 1941 году).

На территории памятника природы «Урочище ”Шилова гора”» в Ефремовском районе пыльцеголовник не отмечался более 80 лет. И вот — свершилось! Мы нашли эту красивую нежную орхидею,  — сообщает дирекция ООПТ.

Отмечается, что растение очень уязвимое — с низкой численностью особей в популяциях, оно не выносит как сильного затенения, так и полного освещения, а также застоя влаги в почве, весенних заморозков и засухи. Исчезает при выпасе скота, нашествии туристов, разработке полезных ископаемых, лесохозяйственных работах, страдает от сбора в букеты и пересадки в сады.

Как говорят специалисты, найденная популяция довольно крупная, а значит, пыльцеголовник чувствует себя здесь благополучно.

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