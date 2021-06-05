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В Туле на маршрут вышел экскурсионный автобус

В Туле на маршрут вышел экскурсионный автобус

Из-за проведения забега в центре города был изменен старт маршрута - автобус отравился не с улицы Менделеевской, а с Советской.

Сегодня прошла первая в этом году обзорная экскурсия на автобусе по историческому центру.

Теперь городской экскурсионный автобус легко узнать: по мягкому зеленому фону и ключевым словам экскурсии. Автор дизайна – Алексей Домбровский.

Цена билета составляет 100 рублей. Билеты продаются в кассе и на интернет-ресурсе Quicktickets

Завтра автобус стартует в 13.00 с улицы Менделеевской.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: +7 4872 31-26-61 и электронной почте:? info@tiam-tula.ru

Обзорные автобусные экскурсии проходят только в летние выходные.

Однако в любое время вы можете насладиться интересной аудиоэкскурсией с электронным аудиогидом, проехав на городском автобусе №3.

Для того, чтобы начать? экскурсию? необходимо скачать на свое мобильное устройство приложение izi.Travel, включить геолокацию и запустить приложение.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:02 +1
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