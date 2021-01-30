Жителям аварийного барака в Бородинском удалось добиться расселения

29 января губернатор Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Жительница поселка Бородинский Киреевского района обратилась к главе региона с просьбой помочь в расселении жителей аварийного дома, в котором она проживает.

Напомним, барак №4 на ул. Школьной строился как временное жилье для шахтеров в 1950 году. Но уже 70 лет в нем живут люди. Еще в 2010 году он был признан непригодным для этого, однако в программу по переселению его не включили. А все потому, что в нее попадало жилье, получившее статус аварийного не позднее 1 января 2017 года. А барак на ул. Школьной обзавелся таковым только в 2018 году. В постановлении заместителя главы администрации МО Бородинское Киреевского района отмечено, что барак должен быть снесен до 1 января 2025 года. Меж тем дом и без сноса сам грозит рухнуть в любой момент.

Крыша больше напоминает решето. Из-за этого квартиры заливает во время дождей. От сырости на потолках и стенах разрастается грибок. В удручающем состоянии электропроводка дома. Канализация совсем не работает – нечистоты сливаются в подвал, подмывая фундамент.

– Дом сыпется при малейшем прикосновении. И в таких условиях я вынуждена жить вместе с дочерью. Каждый день бояться, чтобы дом не завалился. Ну разве мы виноваты, что администрация только в 2018 году признала дом аварийным? Почему мы должны жить в постоянном страхе за нашу жизнь? – говорит Елена Кочетова. – В доме много пенсионеров, если он начнет рушиться, они просто не успеют выбежать из на улицу! Осенью и декабре их дом неоднократно проверяли различные ведомства. И каждое указывало на то, что он действительно нуждается в срочном расселении.

Алексей Дюмин отметил, что вопрос переселения граждан из аварийного жилья в Тульской области один из приоритетных. В последние годы расселено более 1300 аварийных домов. Сейчас переселяют жителей многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Конечно, за один год всё не решить, но мы стараемся найти возможность помочь людям, которые живут в таких домах», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Элеоноре Шевченко, министру строительства Константину Лопухову совместно с администрацией Киреевского района проработать варианты строительства дома и решить вопрос переселения жителей поселка Бородинский из аварийного жилья.

Елена Кочетова отметила, что строительство дома в Бородинском начнется в апреле – мае 2021 года и завершится примерно за год. В него по окончании работ переедут жители барака на ул. Школьной, а также других аварийных домов поселка.

– Я очень рада, что нас услышали, что проделанная работа была не напрасной и нас включили в программу расселения. Было предложено либо подождать введения в эксплуатацию новостройки или приобрести жилье на вторичном рынке. Но мы решили подождать год и переехать в новые квартиры. Спасибо всем, кто помогал нам, и Алексею Геннадьевичу лично за то, помог решить нашу проблему, – рассказала Myslo Елена Кочетова.