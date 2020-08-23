Фото из архива Myslo
Где в Туле отключат электричество 24 августа
Плановые работы пройдут в понедельник с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Тургеневская, 26-а, 35, 59, 37, 37-а, 39, 41, 38-а, 38-б, 38-в;
- ул. Каминского, 12, 17, 19;
- ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 17, 19, 21, 14-в;
- ул. Октябрьская, 314, 296-а;
- п. Горелки: ул. Большая, 1-б;
- ул. Парниковая, 1;
- ул. Макаренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Литейная, 20, 20-а;
- ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39;
- ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а;
- п. Ново-Скуратово,1-а,
- ул. Октябрьская, 1-10;
- ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.
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