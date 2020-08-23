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Где в Туле отключат электричество 24 августа
Фото из архива Myslo

Где в Туле отключат электричество 24 августа

Плановые работы пройдут в понедельник с 9.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Тургеневская, 26-а, 35, 59, 37, 37-а, 39, 41, 38-а, 38-б, 38-в;
  • ул. Каминского, 12, 17, 19;
  • ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 17, 19, 21, 14-в;
  • ул. Октябрьская, 314, 296-а;
  • п. Горелки: ул. Большая, 1-б;
  • ул. Парниковая, 1;
  • ул. Макаренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • ул. Литейная, 20, 20-а;
  • ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39;
  • ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а;
  • п. Ново-Скуратово,1-а, 
  • ул. Октябрьская, 1-10;
  • ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.
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вчера, в 21:39 +2
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