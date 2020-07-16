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Марина Левина сложила с себя полномочия депутата Тульской облдумы
Фото из архива.

Марина Левина сложила с себя полномочия депутата Тульской облдумы

Она подала заявление, и его одобрили депутаты заксобрания.

16 июля 2020 года проходит заключительное заседания весенней сессии депутатов Тульской облдумы. Депутат Марина Левина объявила о сложении своих полномочий в связи с тем, что будет участвовать в довыборах в облдуму по одномандатному округу (Киреевский район).
 
Этот мандат оказался вакантным после того, как депутат-одномандатник Алексей Эрк сложил полномочия и стал министром здравоохранения Тульской области.
 
Депутаты поддержали решение Марины Левиной. Ее полномочия будут прекращены с 24 июля. Против такого решения выступил депутат Александр Балберов. Довыборы состоятся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, Марина Левина пойдет на них по одномандатному округу в Киреевском районе.
 
из досье myslo

Марина Викторовна Левина

Родилась 7.02.1965 г.

Закончила Тульский политехнический институт.

Сведения о трудовой деятельности:
1987 – 1993 г. — завод им. С. М. Кирова,
1993 – 2012 г. — деятельность в органах соцзащиты населения (Центр социального обслуживания администрации Пролетарского района г. Тулы, комитет социальной защиты населения администрации города Тулы, управление социальной защиты населения управы г. Тулы, департамент социальной защиты населения администрации Тульской области), председатель комитета Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству,
2012 – 2019 г. — правительство Тульской области, заместитель председателя правительства Тульской области

Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Должность в Тульской областной Думе (для депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе) – председатель комитета по социальной политике.

Декларация о доходах

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 10:50 +1
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