Марина Левина сложила с себя полномочия депутата Тульской облдумы

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16 июля 2020 года проходит заключительное заседания весенней сессии депутатов Тульской облдумы. Депутат Марина Левина объявила о сложении своих полномочий в связи с тем, что будет участвовать в довыборах в облдуму по одномандатному округу (Киреевский район).

Этот мандат оказался вакантным после того, как депутат-одномандатник Алексей Эрк сложил полномочия и стал министром здравоохранения Тульской области.

Депутаты поддержали решение Марины Левиной. Ее полномочия будут прекращены с 24 июля. Против такого решения выступил депутат Александр Балберов. Довыборы состоятся 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, Марина Левина пойдет на них по одномандатному округу в Киреевском районе.

из досье myslo Марина Викторовна Левина Родилась 7.02.1965 г.