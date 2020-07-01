С 1 июля в Тульской области изменились тарифы на услуги ЖКХ: рассказываем, какие и на сколько

Фото из архива Myslo.

Для Тульской области индекс установлен в размере 3,9%. Проверьте свои платежки и посчитайте, сколько будете платить.

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р.

Для Тульской области индекс установлен в размере 3,9%. Но повышение тарифов в нашем регионе и еще 12 субъектах РФ будет чуть ниже.

газ

Цена на природный газ для жителей Тульской области определена Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 16 июня 2020 г. № 16/3 в размере 6056 руб. 40 коп. за 1000 м3 с учетом НДС. До этого мы расплачивались за «голубое топливо» по 5885 руб. 12 коп. за 1000 м3 с учетом НДС. То есть повышение составит 2,82%.

Объем потребленного ресурса определяется по счетчику (если он установлен и поверен), по среднемесячному потреблению газа (абонент в установленный срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа) или по нормативам потребления газа (если счетчик газа отсутствует).

свет

Электроэнергия для населения подорожает с 4,35 руб./кВтч до 4,57 руб./кВтч, то есть подорожание составит 4,81%.

Для жителей, квартиры которых оборудованы электроплитами, а также сельских жителей, цена киловатта изменится с 3,05 руб. на 3,2 руб.

вода

Холодная вода и водоотведение подорожают по-разному для жителей Тулы и населенных пунктов области. Например, «Тулгорводоканал» повысил цены на холодное водоснабжение с 27,54 руб./куб м до 28,55 руб./куб м (+3,54%), а на водоотведение с 15,41 до 16,52 руб./куб м (+6,72%). МУП «Белевское коммунальное хозяйство» повысило цены на холодное водоснабжение с 24,03 руб./куб м до 25,06 руб./куб м, а на водоотведение с 24,99 до 25,7 руб./куб м. А в Новомосковске городской водоканал повысил цены на холодное водоснабжение с 33,5 руб./куб. м до 35,72 руб./куб. м (+6,22%), на водоотведение с 18,68 руб./куб. м до 19,96 руб./куб. м (+6,41%).

По-разному подорожает горячее водоснабжение и теплоснабжение – в зависимости от поставщика услуги. Например, «Тулатеплосеть» повысила цену для туляков за тепловую компоненту горячего водоснабжения и теплоснабжение – с 2293,4 до 2376,65 руб./Гкал (+3,5%).

мусор и капремонт

Тариф на вывоз ТКО останется на прежнем уровне: 561,2 руб/куб м (оператор «Хартия») и 670,3 руб./куб м (оператор «МСК-НТ»).

Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах утвержден на год и также останется на прежнем уровне: 7,99 рубля на кв метр общей площади помещения в месяц - для домов с этажностью от трех этажей до пяти этажей включительно; 9,28 рубля на квадратный метр общей площади помещения в месяц - для домов с этажностью от шести этажей и выше.

дома и дачи

С 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в товариществах вводится новый налог — на воду из скважины или колодца. Новый налог установлен поправками в закон 2395−1 «О недрах».

Согласно закону, налог подлежит уплате, если организация или физическое лицо использует воду для коммерческих целей либо потребляет в сутки более 100 кубических метров воды. И в эту категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного пользования членов дачного товарищества, а вода из них поступает на все участки.

Каждая скважина должна быть оборудована водосчётчиком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднадзора.

На основании показаний водосчётчика налогоплательщик обязан сам исчислять и платить сумму налога, при этом руководствоваться правилами ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и ежеквартально отчитываться о расходе ресурса. Чтобы рассчитать свой налог, нужно умножить количество потреблённой воды (в тысячах кубов) на налоговую ставку (от 162 до 326 рублей). Если забор воды происходит в размере, превышающем установленные законом лимиты водопользования, тариф увеличивается в пять раз.

Но при этом по закону не облагаются налогом скважины и колодцы, если они глубиной не более 20 метров и используются только для личных целей — своего дома и огорода.

Несоблюдение закона влечёт за собой административный штраф. Согласно ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан он может составить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до одного миллиона рублей