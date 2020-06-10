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С 16 июня Зареченская котельная в Туле остановится на профилактический ремонт

С 16 июня Зареченская котельная в Туле остановится на профилактический ремонт

Об этом сообщает АО «Тулатеплосеть».

Согласно утвержденному графику остановки котельных АО «Тулатеплосеть», в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения, в период с 16 по 29 июня (включительно) будет приостановлена подача горячей воды всем потребителям от Зареченской районной котельной.

По всем возникшим вопросам необходимо обращаться по телефонам:

  • АДС «АО «Тулатеплосеть» (аварийно-диспетчерская служба) — 8 (4872) — 42−53−21;
  • ЕДДС г. Тулы — 8 (4872) — 47−20−34, 8 (4872) — 47−20−37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
 

Когда отключат горячую воду по вашему адресу, можно узнать так: перейти по ссылке, выбрать город или район проживания, указать улицу и дом. Жмите на кнопку.

 

 

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