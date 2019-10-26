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В Туле прошел мастер-класс самых юных дзюдоистов в истории России

В Туле прошел мастер-класс самых юных дзюдоистов в истории России

25 октября в Туле стартовал федеральный проект «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России.

Открытый урок участников пилотного проекта занятий по физической культуре с начальными формами дзюдо дошкольников Сочи совместно с тренерами и детьми младшего возраста из тульских секций прошел 25 октября в ФОКе поселка Ленинский.

Несмотря на свой серьезный в совсем новеньких кимоно вид приехавшие гости — еще очень юные спортсмены, большинству из них нет даже шести лет. Никаких методичек для того, чтобы вести с ними занятия с элементами такого непростого вида спорта, как дзюдо, год назад, когда все начиналось, и не существовало. Собственно, и во всем мире стран, где подобное практикуется — единицы.

Сочинцы стали настоящими пионерами в этом начинании. Учились у других видов спорта, создавали свои правила на ходу. Чтобы попасть в секцию дети проходили серьезную проверку большой группы специалистов — не только медиков, но и психологов. Дзюдо в их занятиях, конечно, присутствует, но пока больше в игровой и теоретической форме. Тренеры рассказывают историю этого вида спорта, объясняют, что обозначает экипировка, в которой выступают спортсмены. Никаких пока бросков и единоборств. Даже обычных кувырков еще нет. Для юных спортсменов это пока лишь игра с элементами дзюдо. Игра, в которой, тем не менее, все серьезно.

Самый наглядный показатель того, что к этой затее в Сочи относятся со всей ответственностью — в начале года юные спортсмены участвовали в открытом уроке вместе с нашими олимпийскими чемпионами, и с президентом России Владимиром Путиным.

- Они даже сначала и не поняли, кто вышел вместе с ними на татами, — с улыбкой рассказывает руководитель проекта «Дошкольное дзюдо» Маргарита Романова. — Поняли только позже, когда увидели президента в гражданском костюме. Суть нашего проекта — познакомить малышей со здоровым образом жизни. Мы хотим, чтобы они стали хорошими людьми с правильной позицией в жизни. И в этом нас активно поддерживают родители. Они присутствуют практически на всех тренировках. У нас даже иногда проходят открытые тренировки, в которых на татами вместе с детьми выходят сами родители.

Занятия проходят два раза в неделю, примерно по тридцать минут каждое. В таком возрасте этого достаточно. Главное — обойтись без травм и показать, что спорт — это источник удовольствия в жизни.

- В рамках проекта в Сочи участвуют пять дошкольных образовательных организаций, — рассказал директор департамента массового дзюдо федерации дзюдо России Денис Матюхин. — Теперь мы решили познакомить с этим проектом в качестве обмена опытом и наши регионы. Ребята уже побывали в Санкт-Петербурге и Грозном, Тула — третий для них город. Стараемся, чтобы во время поездок дети не только проводили занятия, но и получали настоящий праздник.

Что-что, а праздник для детей в Туле устраивать умеют. Сразу после приезда гостям устроили экскурсию по городу, показали кремль, устроили мастер-класс, в ходе которого можно было сделать собственными руками знаменитый тульский пряник. Впечатления — поистине незабываемые.

Денис Матюхин говорит, что главным результатом таких поездок федерация дзюдо России хотела бы дать возможность специалистам из разных регионов пообщаться друг с другом, обменяться опытом, познать для себя что-то новое. В конечном итоге это будет служить пропаганде спорта в целом и дзюдо в частности.

Примерно об этом же говорил и председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков:

– Это значимый проект для тульского региона. Не зря к нему с большим вниманием отнесся и губернатор Алексей Дюмин. Получив научную основу для таких занятий, обменявшись опытом с коллегами, мы сможем более масштабно внедрять у нас дзюдо и физкультуру. Дети будут понимать, как правильно вести здоровый образ жизни, с маленьких лет, расти здоровыми и счастливыми.

Президент Федерации дзюдо Тульской области Виктор Дзюба отметил, что реализация проекта в регионе стала возможной благодаря поддержке Алексея Дюмина и руководства Федерации дзюдо России. Он отметил, что область показывает самое серьезное отношение к дзюдо и спорту в целом.

После завершения мастер-класса все участники обменялись подарками, сделали групповой фото на память. Гости из Сочи получили на память подарки от губернатора области Алексея Дюмина.

Кроме того, для юных гостей подготовили культурную программу. Они побывали на мастер-классе по приготовлению тульского пряника в Тульском кремле, а также посетили Музей оружия.

После занятия сочинские и тульские тренеры провели семинар, на котором обменялись опытом.

 

Первая группа дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет была набрана в Сочи. Решение о запуске пилотного проекта России было принято в июле 2018 года на совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Проект одобрил и Президент России Владимир Путин. Проект уже поддержали в Санкт-Петербурге и Грозном. По инициативе губернатора Алексея Дюмина к «Дошкольному дзюдо» присоединилась Тула.

При работе с детьми 3−4 лет особое внимание уделяется физическим упражнениям и подвижным играм. На занятиях с детьми 5−6 лет приоритетная задача — формирование творческого потенциала через интерес к новому. Также детей знакомят и с этикетом дзюдо, учат самостоятельно надевать и снимать кимоно, соблюдать правила личной гигиены.

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Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 1
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Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 10
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 11
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 12
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 13
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 14
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 15
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 16
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 17
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 18
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 19
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 20
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 21
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 22
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 23
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 24
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 25
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 26
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 27
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 28
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 29
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 30
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 31
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 32
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 33
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 34
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 35
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 36
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 37
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 38
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 39
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 40
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 41
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 42
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 43
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 44
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 45
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 46
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 47
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 48
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 49
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 50
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 51
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 52
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 53
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 54
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 55
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 56
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 57
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 58
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 59
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 60
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 61
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 62
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 63
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 64
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 65
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 66
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 67
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 68
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 69
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 70
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 71
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 72
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 73
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 74
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 75
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 76
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 77
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 78
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 79
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 80
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 81
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 82
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 83
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 84
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 85
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 86
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 87
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 88
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 89
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 90
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 91
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 92
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 93
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 94
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 95
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 96
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 97
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 98
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 99
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 100
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 101
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 102
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 103
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 104
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 105
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 106
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 107
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 108
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 109
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 110
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 111
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 112
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 113
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 114
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 115
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 116
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 117
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 118
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 119
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 120
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 121
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 122
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 123
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 124
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 125
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 126
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 127
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 128
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 129
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 130
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 131
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 132
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 133
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 134
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 135
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 136
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 137
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 138
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 139
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 140
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 141
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 142
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 143
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 144
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 145
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 146
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 147
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 148
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 149
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 150
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 151
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 152
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 153
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 154
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 155
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 156
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 157
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 158
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 159
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 160
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 161
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 162
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 163
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 164
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 165
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 166
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 167
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 168
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 169
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 170
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 171
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 172
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 173
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 174
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 175
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 176
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 177
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 178
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 179
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 180
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 181
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 182
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 183
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 184
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 185
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 186
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 187
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 188
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 189
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 190
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 191
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 192
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 193
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 194
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 195
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 196
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 197
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 198
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 199
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 200
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 201
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 202
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 203
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 204
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 205
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 206
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 207
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 208
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 209
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 210
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 211
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 212
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 213
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 214
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 215
Дошкольное дзюдо, ФОК в поселке Ленинский, Фото: 216
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Автор: Сергей Гусев
Фотограф: Алексей Пирязев
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