В Туле прошел мастер-класс самых юных дзюдоистов в истории России

Открытый урок участников пилотного проекта занятий по физической культуре с начальными формами дзюдо дошкольников Сочи совместно с тренерами и детьми младшего возраста из тульских секций прошел 25 октября в ФОКе поселка Ленинский.

Несмотря на свой серьезный в совсем новеньких кимоно вид приехавшие гости — еще очень юные спортсмены, большинству из них нет даже шести лет. Никаких методичек для того, чтобы вести с ними занятия с элементами такого непростого вида спорта, как дзюдо, год назад, когда все начиналось, и не существовало. Собственно, и во всем мире стран, где подобное практикуется — единицы.

Сочинцы стали настоящими пионерами в этом начинании. Учились у других видов спорта, создавали свои правила на ходу. Чтобы попасть в секцию дети проходили серьезную проверку большой группы специалистов — не только медиков, но и психологов. Дзюдо в их занятиях, конечно, присутствует, но пока больше в игровой и теоретической форме. Тренеры рассказывают историю этого вида спорта, объясняют, что обозначает экипировка, в которой выступают спортсмены. Никаких пока бросков и единоборств. Даже обычных кувырков еще нет. Для юных спортсменов это пока лишь игра с элементами дзюдо. Игра, в которой, тем не менее, все серьезно.

Самый наглядный показатель того, что к этой затее в Сочи относятся со всей ответственностью — в начале года юные спортсмены участвовали в открытом уроке вместе с нашими олимпийскими чемпионами, и с президентом России Владимиром Путиным.

- Они даже сначала и не поняли, кто вышел вместе с ними на татами, — с улыбкой рассказывает руководитель проекта «Дошкольное дзюдо» Маргарита Романова. — Поняли только позже, когда увидели президента в гражданском костюме. Суть нашего проекта — познакомить малышей со здоровым образом жизни. Мы хотим, чтобы они стали хорошими людьми с правильной позицией в жизни. И в этом нас активно поддерживают родители. Они присутствуют практически на всех тренировках. У нас даже иногда проходят открытые тренировки, в которых на татами вместе с детьми выходят сами родители.

Занятия проходят два раза в неделю, примерно по тридцать минут каждое. В таком возрасте этого достаточно. Главное — обойтись без травм и показать, что спорт — это источник удовольствия в жизни.

- В рамках проекта в Сочи участвуют пять дошкольных образовательных организаций, — рассказал директор департамента массового дзюдо федерации дзюдо России Денис Матюхин. — Теперь мы решили познакомить с этим проектом в качестве обмена опытом и наши регионы. Ребята уже побывали в Санкт-Петербурге и Грозном, Тула — третий для них город. Стараемся, чтобы во время поездок дети не только проводили занятия, но и получали настоящий праздник.

Что-что, а праздник для детей в Туле устраивать умеют. Сразу после приезда гостям устроили экскурсию по городу, показали кремль, устроили мастер-класс, в ходе которого можно было сделать собственными руками знаменитый тульский пряник. Впечатления — поистине незабываемые.

Денис Матюхин говорит, что главным результатом таких поездок федерация дзюдо России хотела бы дать возможность специалистам из разных регионов пообщаться друг с другом, обменяться опытом, познать для себя что-то новое. В конечном итоге это будет служить пропаганде спорта в целом и дзюдо в частности.

Примерно об этом же говорил и председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков:

– Это значимый проект для тульского региона. Не зря к нему с большим вниманием отнесся и губернатор Алексей Дюмин. Получив научную основу для таких занятий, обменявшись опытом с коллегами, мы сможем более масштабно внедрять у нас дзюдо и физкультуру. Дети будут понимать, как правильно вести здоровый образ жизни, с маленьких лет, расти здоровыми и счастливыми.

Президент Федерации дзюдо Тульской области Виктор Дзюба отметил, что реализация проекта в регионе стала возможной благодаря поддержке Алексея Дюмина и руководства Федерации дзюдо России. Он отметил, что область показывает самое серьезное отношение к дзюдо и спорту в целом.

После завершения мастер-класса все участники обменялись подарками, сделали групповой фото на память. Гости из Сочи получили на память подарки от губернатора области Алексея Дюмина.

Кроме того, для юных гостей подготовили культурную программу. Они побывали на мастер-классе по приготовлению тульского пряника в Тульском кремле, а также посетили Музей оружия.

После занятия сочинские и тульские тренеры провели семинар, на котором обменялись опытом.

Первая группа дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет была набрана в Сочи. Решение о запуске пилотного проекта России было принято в июле 2018 года на совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Проект одобрил и Президент России Владимир Путин. Проект уже поддержали в Санкт-Петербурге и Грозном. По инициативе губернатора Алексея Дюмина к «Дошкольному дзюдо» присоединилась Тула.

При работе с детьми 3−4 лет особое внимание уделяется физическим упражнениям и подвижным играм. На занятиях с детьми 5−6 лет приоритетная задача — формирование творческого потенциала через интерес к новому. Также детей знакомят и с этикетом дзюдо, учат самостоятельно надевать и снимать кимоно, соблюдать правила личной гигиены.