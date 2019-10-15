В Тульской области до конца 2021 года появятся еще 17 детсадов

14 октября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором обсуждались вопросы реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Среди первоочередных задач нацпроекта «Здравоохранение» премьер назвал борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышение доступности медицинской помощи. Дмитрий Медведев отметил, что до 2020 года в регионах России должно появиться 1,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Кроме того, в этом году в федеральном бюджете предусмотрено более 4 млрд рублей на закупку 509 мобильных медицинских комплексов.

В Тульской области в рамках реализации проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» до конца года откроется 10 ФАПов. Также в плане — закупка 4 передвижных медицинских комплексов.

Кроме того, по проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Тульской области» идет оснащение медицинским оборудованием 10 детских поликлиник Тульской области. Ведутся капитальные ремонты в 5 поликлиниках, причем 4 из них ремонтируются за счет внебюджетных источников. На приобретение оборудования для развития детского здравоохранения выделено более 122 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на реализацию региональных проектов выделено более 993 млн рублей, из которых 740 млн рублей — федеральные средства, 253 млн рублей — региональные.

Обсуждая нацпроект «Демография», премьер-министр отметил, что одним из важных направлений его реализации остается обеспечение детей дошкольным образованием. Вопрос очередей для детей в возрасте от трех до семи лет в целом решен. Вместе с тем сохраняется очередь для детей в возрасте до трех лет. Дмитрий Медведев отметил, что в целом по Российской Федерации темпы строительства яслей недостаточно высоки.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Тульской области доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составляет 87%. Чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей этого возраста, до конца 2021 года планируется открыть 17 детских садов.

Уже в нынешнем году планируется закончить строительство 5 новых детских садов в Веневе, Туле, Новомосковске и Щекино.

В результате появится 675 новых мест. Идет подготовка к строительству еще 4 детских садов — в Ясногорском районе, Ефремове и двух в Туле. Это позволит в 2020 году ввести дополнительно 475 мест. В 2021 году будет открыто еще 8 детских садов на 1195 мест.