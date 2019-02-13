Власти прокомментировали ситуацию с туалетом в школе искусств

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo пожаловалась тулячка. Она ожидала внучку в холле школы несколько часов. А вахтерша отказалась пускать женщину в туалет.

Myslo получил ответ на запрос, подписанный Татьяной Столяровой, начальником управления культуры и туризма администрации Тулы. Приводим ответ полностью:

– МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина» действует на основании лицензии на образовательную деятельность, Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176, в соответствии с которым школа относится к объекту второй категории опасности.

Во исполнение требований вышеуказанного постановления и Паспорта безопасности объекта реализуется комплекс мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), а именно: организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов путем установки камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения с выводом на мониторы вахты, организация внутреннего пропускного режима.

Пропуск в здание родителей (законных представителей) и иных лиц осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и регистрации в журнале регистрации посетителей.

Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения прописаны в уставе и локальных актах школы, обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса. С уставом образовательного учреждения и локальными актами школы родители (законные представители) знакомятся при поступлении ребенка в школу, о чем свидетельствует их личная подпись в договоре на оказание образовательных услуг.

Таким образом, в отношении представителя ребенка нарушений со стороны сотрудников образовательного учреждения не допущено.