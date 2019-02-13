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Власти прокомментировали ситуацию с туалетом в школе искусств
Фото из архива Myslo.

Власти прокомментировали ситуацию с туалетом в школе искусств

В редакцию Myslo пожаловалась тулячка. Она ожидала внучку в холле школы несколько часов. А вахтерша отказалась пускать женщину в туалет.

Myslo получил ответ на запрос, подписанный Татьяной Столяровой, начальником управления культуры и туризма администрации Тулы. Приводим ответ полностью:
 
– МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина» действует на основании лицензии на образовательную деятельность, Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176, в соответствии с которым школа относится к объекту второй категории опасности.
 
Во исполнение требований вышеуказанного постановления и Паспорта безопасности объекта реализуется комплекс мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), а именно: организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов путем установки камер внешнего и внутреннего видеонаблюдения с выводом на мониторы вахты, организация внутреннего пропускного режима.
 
Пропуск в здание родителей (законных представителей) и иных лиц осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и регистрации в журнале регистрации посетителей.
 
Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения прописаны в уставе и локальных актах школы, обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса. С уставом образовательного учреждения и локальными актами школы родители (законные представители) знакомятся при поступлении ребенка в школу, о чем свидетельствует их личная подпись в договоре на оказание образовательных услуг.
 
Таким образом, в отношении представителя ребенка нарушений со стороны сотрудников образовательного учреждения не допущено.
 
 
Ранее Myslo писал о тулячке, которую не пустили в туалет в школе искусств им. Галынина на ул. Первомайской, 26.
 

– Моя внучка занимается в этой школе не первый год. Так получилось, что сегодня на занятия привела ее я. Два часа ждала в холле. Сразу после уроков, не заезжая домой, мы собирались ехать в Москву по делам. Ну, сами понимаете, перед дорогой надо зайти в туалет. Нормальная потребность. Но, оказывается, в этом учреждении для родителей, ожидающих детей с уроков, туалеты недоступны, — рассказала женщина.

– По распоряжению директора в туалеты взрослых не пускаем! — отрезала вахтёр на входе.

На все разумные доводы, по словам тулячки, ей отвечали однозначно — не положено! Потом вахтерша смягчилась и разрешила пройти при предъявлении паспорта, если ребёнку меньше 5 лет. Причём здесь возраст ребёнка, если в туалет хотела бабушка?

Паспорта у бабушки с собой не оказалась, да и внучке уже 7 лет. Поэтому пришлось идти за разрешением в кабинет директора, где секретарь, узнав о проблеме, проводила бабушку в туалет.

 

сегодня, в 16:00 +6
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