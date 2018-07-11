Жители Узловского района: «Мы задыхаемся от дыма!»

Местные жители рассказывают, что у них часто горят снесенные бараки. Строительный мусор никто не вывозит.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Дубовка Узловского района. По их словам, в их населенном пункте снесли бараки, а мусор не вывезли. По ночам строительные отходы горят, разнося по поселку едкий запах дыма.

– «Слобода», помогите, мы задыхаемся! Я, моя маленькая дочь, моя семья и все жители поселка Дубовка Узловского района. У нас горят ветхие дома, которые снесли и не вывозят. Это горы строительного мусора, — рассказывает местная жительница Наталия. — Уже месяц мы травимся. Сгорели остатки трех двухэтажных домов с периодичностью 1-1,5 недели.

По словам Наталии, мусор поджигают по ночам. Местные жители обвиняют в этом администрацию.

Корреспондент Myslo поговорил об этой проблеме с главой администрации МО Узловский район Николаем Тереховым.

Николай Терехов – Информацией о ситуации я владею. Сейчас ведется активная работа по реализации программы по переселению из аварийного жилья. Переселено 256 домов. Чтобы снести и вывезти эти дома в разных муниципалитетах, необходимо порядка 80 млн рублей. Сумма достаточно серьезная, поэтому разово это сделать невозможно. Но определенный объем денег зарезервирован под данный объем работ. Сейчас ведется первый этап, чтобы обеспечить безопасность жителей, — сносят аварийные дома. К сожалению, в Дубовке есть асоциальные личности, которые начинают обжигать проводку, что приводит к возгоранию снесенных домов.

По словам Терехова, власти вместе с пожарными выделяют технику, чтобы растащить верхний слой этого строительного мусора и пролить нижний слой, чтобы он не тлел.

– Мы вместе с администрацией МО Шахтерское проводим активную работу, чтобы не допускать тление. Работа объемная, сложная и длительная. Будем вывозить мусор. Когда происходит возгорание, мы реагируем. Проблема нам известна, мы внимательно к ней относимся. Жителям необходимо сообщать сразу в администрацию, чтобы не допускать этого, – рассказал Николай Николаевич.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области прокомментировали ситуацию:

– По данному факту управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области возбуждено административное делопроизводство по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.