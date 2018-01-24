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В Тульской области из-за аварийного состояния дома женщины живут... в магазине
На фото Людмила Миюс с дочерью. Фото Юлии Александровой.

В Тульской области из-за аварийного состояния дома женщины живут... в магазине

В 2013 году дом Людмилы Миюс, жительницы Богородицка, был признан аварийным и непригодным для проживания. Женщина до сих пор ждёт новую квартиру.

Дом Людмилы — небольшой барак на четыре квартиры, один из тех, в которых много лет назад шахтерам выдавали жилье в качестве временного. Квартиру здесь получала еще мать Людмилы. Шахты закрылись, но люди продолжали жить в бараках.

За пять лет, прошедших с момента признания дома аварийным, кто-то из соседей умер, кому-то администрация предоставила новую квартиру. Сама же Людмила и ее дочь так и жили в разваливающемся доме.

Несколько лет назад мама Людмилы Миюс умерла, и пока женщина занималась организацией похорон, крысы, полчища которых обитают в доме, успели изуродовать мертвое тело — выели глаза. Это стало последней каплей.

Но решение съехать далось нелегко — другого жилья нет, а доходы продавщицы магазина не настолько велики, чтобы самостоятельно решить жилищный вопрос.

Первое время снимали квартиру, но при зарплате в 12 тысяч рублей это оказалось тяжеловато. Со съемной квартиры пришлось съехать.

Теперь постоянного места жительства у Людмилы с дочерью нет: владельцы торговой точки разрешили им в рабочие дни ночевать в подсобке магазина, в выходные же приходится отправляться к знакомым.


Людмила Миюс

— Мы как кочевники — уже сил нет так жить! Все наши вещи, мебель, бытовая техника находятся у друзей, с собой берем только самое необходимое. Дочь — студентка, в условиях постоянного переезда ей приходится не только жить, но и учиться. Я уже не знаю, к кому обратиться за помощью, — говорит Людмила Миюс.

Какое-то время простояв безрезультатно в очереди на квартиру, женщина решила попробовать через суд обязать районную администрацию предоставить ей с дочерью во внеочередном порядке благоустроенную квартиру.

— 7 июля 2016 г. было выдано решение суда, согласно которому администрация должна в течение трех месяцев предоставить нам квартиру. Но решение не было исполнено. Когда я пришла узнать, почему, оказалось, что здесь тоже без очереди не обошлось, — я значусь в ней под номером 32.

Власти заявляют, что свободных квартир в маневренном фонде нет и в ближайшей перспективе они вряд ли появятся. У муниципалитета нет денег на строительство жилья, а федеральная программа по переселению закончилась вместе с 2017 годом. Второй ее этап начнется в 2019-м, а что делать в наступившем году — пока вопрос, не решенный окончательно.

— Мы переселили всех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Это 77 семей — 35 переехали в Товарково, остальные в Богородицк, — говорит Вадим Игонин, глава администрации Богородицкого района. — Когда начнется реализация второго этапа федеральной программы, Людмила Миюс будет в числе первых на получение квартиры. На сегодняшний день жилье у нас строится только по федеральной программе, поэтому исполнить решение суда сейчас невозможно. У нас более трех десятков судебных решений, которые надо исполнить. Как только появляется вымороченное имущество (имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по праву наследования по закону. — Прим. авт.), мы его сразу предоставляем. На данный момент свободного вымороченного имущества нет. Предлагать жилье без удобств мы не можем, а компенсации стоимости аренды квартиры из бюджетных средств тоже не предусмотрено — нет у нас такой расходной части. По второму этапу нужно будет переселить свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Мы заинтересованы в том, чтобы переселить людей и закрыть этот вопрос.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:18 +3
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