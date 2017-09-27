В Туле запретили самовольно вывешивать баннеры на домах и заборах

А еще теперь нельзя устанавливать складные рекламные штендеры.

27 сентября Тульская городская Дума внесла изменения в Правила благоустройства регионального центра.

На сегодняшний день размещать рекламные и информационные печатные материалы в Туле можно только на специально установленных афишных тумбах, досках объявлений. При этом заказчики должны следить за тем, чтобы их реклама размещалась только в отведенных для этого местах.

Принятая ранее редакция правил запрещала без разрешения размещать (расклеивать и вывешивать) афиши, объявления, листовки, плакаты и другие печатные материалы информационного и агитационного характера, а также рисовать и делать надписи краской и другими трудносмываемыми составами на стенах зданий, сооружений, остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкций, распределительных щитах, оградах, перилах и других объектах, не предназначенных для целей распространения информационных материалов.

Теперь список запрещенных без разрешения к размещению материалов пополнили баннеры.

Кроме этого, теперь запрещается устанавливать на тротуарах отдельно стоящие сборно-разборные (складные) конструкции-штендеры.

Также депутаты приняли решение обратиться в Тульскую областную Думу с просьбой внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях.

В частности, за несанкционированный сброс и сжигание мусора предлагается увеличить штраф на граждан до 4500 рублей. Сейчас за это правонарушение физические лица наказываются на 2500 рублей.