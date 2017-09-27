новости
новости
Регистрация
В Туле запретили самовольно вывешивать баннеры на домах и заборах

В Туле запретили самовольно вывешивать баннеры на домах и заборах

А еще теперь нельзя устанавливать складные рекламные штендеры.

27 сентября Тульская городская Дума внесла изменения в Правила благоустройства регионального центра.
 
На сегодняшний день размещать рекламные и информационные печатные материалы в Туле можно только на специально установленных афишных тумбах, досках объявлений.  При этом заказчики должны следить за тем, чтобы их реклама размещалась только в отведенных для этого местах.
 
Принятая ранее редакция правил запрещала без разрешения размещать (расклеивать и вывешивать) афиши, объявления, листовки, плакаты и другие печатные материалы информационного и агитационного характера, а также рисовать и делать надписи краской и другими трудносмываемыми составами на стенах зданий, сооружений, остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкций, распределительных щитах, оградах, перилах и других объектах, не предназначенных для целей распространения информационных материалов. 
 
Теперь список запрещенных без разрешения к размещению материалов пополнили баннеры. 
 
Кроме этого, теперь запрещается устанавливать на тротуарах отдельно стоящие сборно-разборные (складные) конструкции-штендеры.
 
Также депутаты приняли решение обратиться в Тульскую областную Думу с просьбой внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. 
 
В частности, за несанкционированный сброс и сжигание мусора предлагается увеличить штраф на граждан до 4500 рублей. Сейчас за это правонарушение физические лица наказываются на 2500 рублей. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:51 +4
Другие статьи по темам
Событие
заседание Тульской городской думы
Место
ТулаТульская область
Прочее
увеличение штрафовреклама

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять наивных вопросов о профессии риэлтора
Пять наивных вопросов о профессии риэлтора
АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»: Сотрудники – наш главный приоритет
АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»: Сотрудники – наш главный приоритет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.