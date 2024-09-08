1600 любителей здорового образа жизни вышли на старт полумарафона «Оружейная столица»

Фото Минспорта Тульской области.

Маршрут проходит по историческому центру Тулы. Дети вышли на дистанции 300, 600 м и 1 км, а взрослые — 5 и 10 км, а также на полумарафон — 21,1 км.

В забеге приняли участие 1600 любителей здорового образа жизни из 30 регионов страны. Самому опытному из них 77 лет, а самому юному — 4 года.

«Каждый год на старт нашего спортивного праздника выходит всё больше любителей здорового образа жизни! Отрадно, что в их числе не только туляки, но и гости оружейной столицы из соседних регионов. Вы – пример для всех, кто еще только думает начать свой спортивный путь. Я желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда пребывать в отличном расположении духа! Ведите активный образ жизни и будьте здоровы!» - сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

