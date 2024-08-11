В ЭвоКом полумарафоне «​​​​​​​Тула» приняли участие 1700 спортсменов: фоторепортаж

Фото Анфисы Жаровой.

Полумарафон «Тула» традиционно проводится с 2016 года. В этот раз в нём приняли участие 1700 бегунов из 35 регионов России. Самому возрастному спортсмену было 76 лет! Самому маленькому — четыре года.

Участники пробежали по Центральному парку и улицам Первомайской и Дмитрия Ульянова. Для юных спортсменов дистанции составили 400 м, 700 м и 3 км, взрослые бежали 5 км, 10 км и — дистанция полумарафона — 21,1 км. Каждый участник бежал с чипом электронного хронометража: это позволяло точно отследить его время. На финише спортсмены получили уникальную медаль, разработанную специально для забега.

На номерах участников помимо числа стояла и буква: A, B, C и D. Спортсмены под буквой А — самые быстрые, сильные и выносливые: они уже давно участвуют в полумарафонах и нацелены на личные рекорды. Спортсменам под буквой D предстояло замыкать забег.



Заместитель министра спорта Александр Россихин поприветствовал спортсменов: — Рад снова видеть участников полумарафона — туляков и гостей оружейной столицы. Как здорово, что уже в девятый раз вы приезжаете на наше замечательное спортивное событие. Тула — сложный город в плане рельефа, поэтому рассчитывайте свои силы и — вперед к новым рекордам!

Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки», оказался немногословен:

— Дорогие спортсмены. Желаю вам, чтобы вы получили от этого забега огромное удовольствие, поставили личные рекорды и, главное, прошли дистанцию без травм!



Александр Россихин, Артём Лебедев и Владислав Черных.

А вот что сказал Артём Лебедев, генеральный директор компании ЭвоКом:

— Наша компания уже не в первый раз выступает спонсором тульского полумарафона. Раньше нас знали под именем Essit, а с этого года название изменилось — теперь компания называется ЭвоКом. Но хоть мы и поменяли название, наши традиции не меняются: мы поддерживаем и будем поддерживать спорт в Тульской области.

Мы всегда заботимся и о здоровье наших сотрудников. Они участвуют во всех спортивных мероприятиях, что мы поддерживаем. Движение — жизнь: вот под каким девизом любим работать. Вчера бежали юные спортсмены, дети наших сотрудников, сегодня и они сами участвуют в полумарафоне. У нас есть полупрофессиональные и профессиональные спортсмены.

Хочу вас заверить, что с изменением названия компании не изменится качество нашей продукции. Мы так же выпускаем товары под брендом Zewa, Libress, TENA. Вскоре планируем расширять производство на фабрике в Венёве.

Перед началом забега участники провели активную танцевальную разминку. А потом — за рекордами!

По результатом забегов сильнейшими стали следующие спортсмены:

400 м (4-6 лет и 7-9 лет):

девочки: Алёна Колганова, Таисия Тюрина.

мальчики: Даниил Барышев, Платон Мартынов.

700 м (10-12 лет и 13-15 лет):

девочки: Елизавета Фишман, София Агафонова.

мальчики: Антон Бабанин, Григорий Лушкин.

3 км (13-15 лет и от 16 лет):

девочки: Александра Анискина, Александра Войтова.

мальчики: Андрей Чернов, Дмитрий Шувалов.

5 км:

мужчины: Игорь Дорошенко.

женщины: Александра Войтова

10 км:

мужчины: Александр Именин.

женщины: Анастасия Мишина.

21,1 км:

мужчины: Сергей Абрагимов.

женщины: Мария Именина.

Мы пообщались с участниками воскресного полумарафона. Не все из них профессиональные спортсмены, но каждый пришёл за личным рекордом.

Алексей Кошкин:

— На сегодняшний полумарафон настроен решительно! Тем более, он для меня первый. Уже давно я понял, что тренироваться нужно как минимум через день. У меня есть специальный комплекс упражнений, они так и называются — беговые: бег с высоко поднятыми коленями, с запрокидыванием назад... Так и не расскажешь — нужно показывать. До всего доходил сам, изучал технику бега по специальным книгам и в интернете.

Аделина Коршунова:

— В Тулу я приехала из Москвы. Я постоянно в интернете мониторю анонсы забегов, афиши, разные спортивные мероприятия. Не только у себя в столице: в моей географии уже Кострома, Иваново, ближнее Подмосковье, Рыбинск... В планах — ещё больше! Бег в мою жизнь пришёл чуть меньше года назад совершенно случайно: я с друзьями однажды поспорила, что смогу пробежать полумарафон. До него месяц оставался! Я почему-то решила, что за месяц смогу тщательно подготовиться. Но пробежала без проблем и так и втянулась. Считаю, что для успешного прохождения марафона нужно только собственное желание. Дорогая экипировка и другие «прибамбасы» — совершенно не обязательно.

Екатерина Малкова:

— Бегом я занимаюсь уже три года. Вообще спорт — большая часть моей жизни. Зимой катаюсь на лыжах. Получается, летом — бегу, зимой — по лыжне скольжу!Я приехала из Москвы, до этого в столице участвовала в полумарафонах. В интернете узнала, что сегодня будут соревнования в Туле, и мне стало интересно, как организованы они у вас. Да и вообще посмотреть другие города — это всегда очень здорово! Спортом в Москве заниматься просто: город большой, и у нас всегда есть много возможностей что-то для себя по душе найти. В Туле в первый раз оказалась сегодня утром. После марафона — по достопримечательностям!

Евгений и Артём Дроновы:

Евгений:

— Сегодня я побегу полумарафон. Артём не участвует, но морально он со мной: моя поддержка! Бегом я занимаюсь около трёх лет: однажды твёрдо для себя решил, что пора укрепить физическую форму, тело и дух. Продолжаю до сих пор. В забеге участвую уже не в первый раз, в этот раз планирую улучшить свои предыдущие результат. Ну или хотя бы не ухудшить (смеётся). Самое важное в подготовке к марафону, как по мне — много тренироваться.

Артём:

— А я уже год занимаюсь лёгкой атлетикой в детской спортивной школе. Не могу даже решить, что мне в ней больше всего нравится... Я в принципе за спорт и здоровый образ жизни!

Григорий Калюжный:

— Сегодня я пробежал 5 километров. Какое место у меня — не знаю, но мой результат — 19,35 минут. Бегом решил заняться в 2019 году: тогда я был в Минске на Дне города, минчане бежали марафон. И вот я увидел на финише, какие все довольные, радостные, счастливые стоят, с медалями позируют. Тогда меня это так вдохновило, что я решил: буду тоже бегать и в марафонах участвовать. Но для них, как и для полумарафонов (да даже для «пятикилометровок») нужна серьёзная подготовка. Это много-много тренировок: бег с разным темпом, интервальные тренировки. Желательно ещё заниматься силовыми и кардио подключать. Кстати, не так давно пробежал марафон в Санкт-Петербурге: 42 километра за 3,5 часа! В следующем году тоже участвовать буду обязательно у нас в Туле.

А вам довелось поучаствовать в забеге? Делитесь вашими впечатлениями в комментариях! А также ищите себя в нашем большом фоторепортаже.