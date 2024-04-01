Тульские суворовцы выступили на Спартакиаде по плаванию

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Соревнования прошли в Твери, в них приняли участие 25 команд.

Воспитанники Тульского суворовского военного училища представили родной регион на Спартакиаде среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны РФ по плаванию. Они показали следующие результаты:

Никита Чихутин – 2 место (100 м., баттерфляй), время – 1.00,68,

Савва Королев – 4 место (100 м., на спине), время – 1.07,28, 5 место (100 м, комплексное плавание), время – 1.09,77,

Егор Сенюков – 4 место (100 м., брасс), время: 1.11,6,

Тимур Салахутдинов – 6 место (100 м., вольный стиль), время – 1.03,2,

Иван Миронов – 9 место (100 м., брасс), время – 1.11,84.

Эстафета 4х50 м. (комбинированная) – 4 место, эстафета 4х50 м. (вольный стиль) – 6 место.

Егор Сенюков и Никита Чехутин впервые выполнили норматив на 1 разряд, Тимур Салахутдинов получил 2 разряд. Тренировал ребят мастер спорта СССР по плаванию Геннадий Жигулин.