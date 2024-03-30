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Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Тюменью»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Тюменью»

За два тайма и пять минут дополнительного времени ни одной из команд не удалось открыть счёт.

Туляки вышли на поле следующим составом: Кокорев, Коротков, Большаков, Карамарко, Попов, Макаров, Ботака, Левин, Ткачев, Гелоян, Джонатан. Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе», игра прошла без зрителей.

Хозяева поля в начале игры завладели инициативой, но забить мяч не удалось. Во время первого тайма «горчичники» получили Карамарко и Ботака. После перерыва их сменили Ндука и Нижегородов.

До конца игры у туляков были голевые моменты, но счёт не изменился. Арбитр добавил к основному времени пять минут, но они не повлияли на ситуацию. Итог - ничья с нулями на табло.

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