Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Тюменью»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

За два тайма и пять минут дополнительного времени ни одной из команд не удалось открыть счёт.

Туляки вышли на поле следующим составом: Кокорев, Коротков, Большаков, Карамарко, Попов, Макаров, Ботака, Левин, Ткачев, Гелоян, Джонатан. Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе», игра прошла без зрителей.

Хозяева поля в начале игры завладели инициативой, но забить мяч не удалось. Во время первого тайма «горчичники» получили Карамарко и Ботака. После перерыва их сменили Ндука и Нижегородов.

До конца игры у туляков были голевые моменты, но счёт не изменился. Арбитр добавил к основному времени пять минут, но они не повлияли на ситуацию. Итог - ничья с нулями на табло.