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В Туле прошли Всероссийские соревнования по фехтованию: фоторепортаж

В Туле прошли Всероссийские соревнования по фехтованию: фоторепортаж

400 участников из 14 регионов России приняли участие в турнире. Мы побывали на соревнованиях и расскажем, как это было.

В субботу, 9 декабря, в Туле прошёл Всероссийский турнир по фехтованию среди спортсменов до 18 лет. В масштабных соревнованиях приняли участие 14 регионов.

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Юные фехтовальщики приехали на соревнования с огромной поддержкой: с тренерами и родителями. Пока спортсмены разминались и настраивались на поединки, родители делали последние приготовления экипировки на зрительских трибунах.

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Не обошлось без приятных сюрпризов: каждому участнику в качестве подарка достался вкусный подарок — тульский пряник. 

К спортсменам обратился с приветственным словом министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

Поздравляю с открытием соревнования! Для нас огромная честь принимать всероссийский турнир. Хочется пожелать каждому из вас победы. Но в спорте высших достижений бывают и проигравшие, поэтому желаю собраться и обязательно победить. Начинайте упорно готовиться к Олимпиаде 2028 года: вы обязательно составите нашу сборную!

Министр отметил, что правительство Тульской области будет делать всё возможное для развития этого вида спорта. Уже в следующем году в Туле будет проходить Первенство России по фехтованию.

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Президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин рассказал:

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— Для Тулы такие соревнования стали традиционными: они проходят здесь уже в третий раз. В общей сложности наберётся 350-400 участников. Из них отберется основа сборной России на международных соревнованиях. 

Ребята выступали уверенно и самоотверженно. Такие результаты у тульских спортсменов:

  • 53 место — Гринкевич Лука
  • 59 место — Смирнов Андрей
  • 86 место — Махалов Александр
  • 104 место — Володин Матвей
  • 110 место — Купрюхин Давид
  • 112 место — Никитин Ярослав
  • 113 место — Гармаш Кирилл

Перед началом соревнований мы опросили спортсменов и узнали их настрой.

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Гринкевич Лука, 15 лет:

— Я в фехтовании уже 6 лет: решил заняться этим видом спорта, когда увидел  его на Олимпиаде по телевизору. Помимо этого занимаюсь настольным теннисом. Считаю, в фехтовании главное — упорные тренировки. Настрой сегодня только на победу!

Никитин Ярослав, 14 лет 

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— Сегодня всё очень интересно! До этого участвовал в соревнованиях в ноябре, призового места не занял. Но для меня результат удовлетворительный! Главное в фехтовании для спортсмена — сильные ноги, хорошая реакция и быстрый ум.

 

Занятия по фехтованию в Туле проходят в двух местах:

  • ФОК «Заречье» по адресу ул. Ствольная, 51

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  • Секция фехтования на основе Центра Образования № 59 «Личность» по адрес ул. Героя России Горшкова, 4

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сегодня, в 16:04 0
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