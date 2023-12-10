В Туле прошли Всероссийские соревнования по фехтованию: фоторепортаж

400 участников из 14 регионов России приняли участие в турнире. Мы побывали на соревнованиях и расскажем, как это было.

В субботу, 9 декабря, в Туле прошёл Всероссийский турнир по фехтованию среди спортсменов до 18 лет. В масштабных соревнованиях приняли участие 14 регионов.

Юные фехтовальщики приехали на соревнования с огромной поддержкой: с тренерами и родителями. Пока спортсмены разминались и настраивались на поединки, родители делали последние приготовления экипировки на зрительских трибунах.

Не обошлось без приятных сюрпризов: каждому участнику в качестве подарка достался вкусный подарок — тульский пряник.

К спортсменам обратился с приветственным словом министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев Поздравляю с открытием соревнования! Для нас огромная честь принимать всероссийский турнир. Хочется пожелать каждому из вас победы. Но в спорте высших достижений бывают и проигравшие, поэтому желаю собраться и обязательно победить. Начинайте упорно готовиться к Олимпиаде 2028 года: вы обязательно составите нашу сборную!

Министр отметил, что правительство Тульской области будет делать всё возможное для развития этого вида спорта. Уже в следующем году в Туле будет проходить Первенство России по фехтованию.

Президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин рассказал:

— Для Тулы такие соревнования стали традиционными: они проходят здесь уже в третий раз. В общей сложности наберётся 350-400 участников. Из них отберется основа сборной России на международных соревнованиях.

Ребята выступали уверенно и самоотверженно. Такие результаты у тульских спортсменов:

53 место — Гринкевич Лука

59 место — Смирнов Андрей

86 место — Махалов Александр

104 место — Володин Матвей

110 место — Купрюхин Давид

112 место — Никитин Ярослав

113 место — Гармаш Кирилл

Перед началом соревнований мы опросили спортсменов и узнали их настрой.

Гринкевич Лука, 15 лет:

— Я в фехтовании уже 6 лет: решил заняться этим видом спорта, когда увидел его на Олимпиаде по телевизору. Помимо этого занимаюсь настольным теннисом. Считаю, в фехтовании главное — упорные тренировки. Настрой сегодня только на победу!

Никитин Ярослав, 14 лет

— Сегодня всё очень интересно! До этого участвовал в соревнованиях в ноябре, призового места не занял. Но для меня результат удовлетворительный! Главное в фехтовании для спортсмена — сильные ноги, хорошая реакция и быстрый ум.

Занятия по фехтованию в Туле проходят в двух местах:

ФОК «Заречье» по адресу ул. Ствольная, 51