В Туле прошли Всероссийские соревнования по фехтованию: фоторепортаж

В субботу, 9 декабря, в Туле прошёл Всероссийский турнир по фехтованию среди спортсменов до 18 лет. В масштабных соревнованиях приняли участие 14 регионов.
Юные фехтовальщики приехали на соревнования с огромной поддержкой: с тренерами и родителями. Пока спортсмены разминались и настраивались на поединки, родители делали последние приготовления экипировки на зрительских трибунах.
Не обошлось без приятных сюрпризов: каждому участнику в качестве подарка достался вкусный подарок — тульский пряник.
К спортсменам обратился с приветственным словом министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:
Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев
Поздравляю с открытием соревнования! Для нас огромная честь принимать всероссийский турнир. Хочется пожелать каждому из вас победы. Но в спорте высших достижений бывают и проигравшие, поэтому желаю собраться и обязательно победить. Начинайте упорно готовиться к Олимпиаде 2028 года: вы обязательно составите нашу сборную!
Министр отметил, что правительство Тульской области будет делать всё возможное для развития этого вида спорта. Уже в следующем году в Туле будет проходить Первенство России по фехтованию.
Президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин рассказал:
— Для Тулы такие соревнования стали традиционными: они проходят здесь уже в третий раз. В общей сложности наберётся 350-400 участников. Из них отберется основа сборной России на международных соревнованиях.
Ребята выступали уверенно и самоотверженно. Такие результаты у тульских спортсменов:
- 53 место — Гринкевич Лука
- 59 место — Смирнов Андрей
- 86 место — Махалов Александр
- 104 место — Володин Матвей
- 110 место — Купрюхин Давид
- 112 место — Никитин Ярослав
- 113 место — Гармаш Кирилл
Перед началом соревнований мы опросили спортсменов и узнали их настрой.
Гринкевич Лука, 15 лет:
— Я в фехтовании уже 6 лет: решил заняться этим видом спорта, когда увидел его на Олимпиаде по телевизору. Помимо этого занимаюсь настольным теннисом. Считаю, в фехтовании главное — упорные тренировки. Настрой сегодня только на победу!
Никитин Ярослав, 14 лет
— Сегодня всё очень интересно! До этого участвовал в соревнованиях в ноябре, призового места не занял. Но для меня результат удовлетворительный! Главное в фехтовании для спортсмена — сильные ноги, хорошая реакция и быстрый ум.
Занятия по фехтованию в Туле проходят в двух местах:
- ФОК «Заречье» по адресу ул. Ствольная, 51
- Секция фехтования на основе Центра Образования № 59 «Личность» по адрес ул. Героя России Горшкова, 4