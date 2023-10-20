Гол пишем, пенальти в уме: «Арсенал» проиграл «Родине» в Кубке России

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

На гол туляков в первом тайме гости ответили двумя мячами. Но все, однако, могло сложиться по другому.

Перед этой игрой много было разговоров на тему кому он нужен, этот Кубок. И в самом деле — перспектива выйти на команду Премьер-лиги при нынешней схеме розыгрыша иллюзорна, надо очень сильно постараться. А иметь еще одну календарную игру посредине недели далеко не для каждого тренера удовольствие. Тем более, что у «Арсенала» дела в чемпионате налаживаются, и борьба одним составом в двух турнирах точно не входит в планы.

А вот приехавшая в Тулу «Родина» выставила достаточно боевой состав. То ли дело в самом турнире на Кубок, то ли хотелось для поднятия духа просто одержать, наконец, первую победу под руководством нового главного тренера. Испанец Франк Артига недавно сменил в «Родине» хорошо нам знакомого Дмитрия Парфенова. Впрочем, «у этой команды на три состава квалифицированных футболистов. И все атлетичные, мощные, крупные, хороши в единоборствах», — прокомментировал после матча Александр Сторожук.

Хорошо еще, что на поле возможно выпустить только одиннадцать игроков, будь у тебя еще хоть целый полк в резерве. А в равных составах «Арсенал» долгое время выглядел лучше соперника. Без всяких натяжек лучше. Даже с учетом того, что играть предсказуемо вышел второй состав. Ну, не второй — полуторный. Каждый из игроков стартового состава в матчах первой лиги за Тулу уже играл. Левашов, Померко, Ндука так и вообще в начале сезона сразу выходили в основном составе. Так что это была хорошая проверка для игроков, которые борются за попадание в состав на матчах чемпионата. К тому же второй свой матч на Кубок, независимо от того, «Сатурн» это или «Родина», «Арсенал» играл в той же манере, что и основная команда. Разве что атакующие действия велись немного по другому. Все-таки Окоронково– футболист со своим ярким игровым почерком, его повторить сложно. Зато в его отсутствии проявляет себя Дмитрий Барков, у которого три забитых мяча в двух кубковых играх.

Первый забитый в игре мяч также стал плодом традиционных игровых действий «Арсенала». Только под прессинг попались не полевые игроки, а вратарь гостей Алексей Городовой, которому защитник неудачно покатил мяч на вынос. Тут же коршуном налетел Хабибов — пришлось обводить. За ним Халназаров — тоже не получилось быстро избавиться от мяча.

Халназаров еще и навязал борьбу, в рамках правил оттесняя вратаря от мяча, и тут завершил дело Барков. Отобрал мяч, скоординировался и послал его в сетку. Вроде бы сообразили на троих, но добавим к этой картине тот факт, что защитнику пришлось катить вратарю, потому что у него не было безопасного выноса — все ближайшие адреса для передачи тоже оказались перекрыты. Так что забитый мяч стал плодом усилий всей команды.

Вечер перестал быть для зрителей томным. Во-первых, нетривиальный гол всегда добавляет настроения, и во-вторых, «Арсенал» кубковый был верен традициям «Арсенала» основного. Игра в первом тайме шла под диктовку тульской команды. Тот же Халназаров ударом из-за штрафной мог забивать второй мяч, но здесь Городовой товарищей по команде выручил. Однажды, правда, и Левашов оказался начеку, среагировав на удар головой с очень близкого расстояния.

Потом был второй тайм, который известно как закончился — «Родина» забила два мяча на быстрых выпадах и одержала первую при новом главном тренере победу. А ведь все могло закончиться по другому, это уже тоже болельщиками активно обсуждается. Когда счет сравнялся, случился убийственный эпизод в штрафной москвичей. Пантелеев бил уже наверняка, но мяч по пути в сетку ворот налетел на руку игрока гостей, и судья невозмутимо показал угловой. Удивительно, что все, кто обсуждает этот эпизод, сходятся на том, что при системе ВАР пенальти однозначно бы после десятка просмотров поставили.

Это что тогда получается? Наши прекрасные судьи вообще разучились принимать самостоятельные решения?

Чтобы зафиксировать очевидное нарушение правил, случившееся у них на глазах, нужно бежать телевизор смотреть? Для чего тогда они идут в судьи — чтобы телеповторы за них все решали? А как тогда относиться к судейским решениям не в таких экстремальных ситуациях, а в поле? Действительно ли они всегда беспристрастны, и не щелкает ли в этот момент в голове сухой расчет, в правильную ли товарищ судья сторону свистит?

Впрочем, тот же Герман Коваленко, обслуживавший матч «Арсенал» — «Родина», производил впечатление не пристрастного, а не очень квалифицированного судьи. Поэтому до игр с участием системы ВАР ему далеко. Система видеоповторов используется только в Премьер-лиге и лишь на отдельных матчах в Кубке.

Несмотря на любое развитие событий, в «Арсенале» выполняли план на матч и оценивали в деле ближайший резерв. Во втором тайме вышел Александр Гребенщиков, вышел Карим Гираев. Дебютировал в первой команде Павел Ходеев из «Арсенала-2». Вновь дали возможность набрать формы Момо Туре, но он пока не очень вписывается в игру. Вполне возможно, что желание себя показать сильно опережает все остальное. В результате, когда мяч оказывается под ногой Туре, он неожиданно просто кикусует в сторону ворот, а в концовке игры вместо того, чтобы своими длинными ногами подстроиться под мяч, врезался во вратаря.

Нужен Кубок или не нужен, но чем ближе к финальному свистку, тем отчаяннее «Арсенал» пытался отыграться. В концовке матча на угловой побежал даже Михаил Левашов. И вообще «Арсенал» выглядел достаточно симпатично в этой игре. К вылетам в кубковых матчах мы вроде бы давно привыкли. Обычно в этом турнире «Арсенал» поражает тоскливостью. Вспомнить хотя бы прошлогоднюю тусклую ничью в Брянске, или скучнейшую ничью в Домодедово с «Велесом» еще годом ранее. Поэтому нынешний короткий путь за кубковой славой можно оценить положительно. В обоих матчах игра тульской команды была боевой. Но сыграли, как смогли, что уж отрицать.

Александр Сторожук после игры все-таки выглядел несколько расстроенным — такого масштаба игр, по его словам, где можно было бы проверить футболистов, не попадающих в состав и дать им игровую практику, больше не будет. Что ж, теперь можно сосредоточиться на традиционных проблемах чемпионата. В воскресенье уже играть дома с «Кубанью», а 5 ноября с той же «Родиной», имеющей квалифицированных футболистов на три состава.

И тут, конечно, обращает на себя ответ Александра Сторожука, насколько кстати была игра со сложным соперником, с которым скоро уже биться в чемпионате.

— Мы хотим играть с позиции силы, навязывать свой футбол. Стараемся ни под кого не подстраиваться. Наш путь — действовать таким образом, чтобы под нас подстраивались.

Так что самые интересные события теперь уже ожидаем в чемпионате. Пора количество создаваемых у чужих ворот опасных моментов переводить в качество и продвижение вверх по турнирной таблице.

«Арсенал» — «Родина» — 1:2 (1:0)

19 октября. Тула. Центральный стадион. Судьи Герман Коваленко (Казань), Михаил Кистанов (Энгельс), Станислав Попков (Петрозаводск).

Голы: Барков (13, 1:0), Турищев (53, 1:1), Калмыков (71, 1:2).

«Арсенал»: Левашов, Суханов, Померко, Денисов, Быковский, Ндука, Яковлев (Гребенщиков, 76), Хабибов (Файзуллин, 62), Пантелеев (Ходеев, 84), Халназаров (Момо Туре, 62), Барков (Гираев, 76).

«Родина»: Городовой, Крижан, Клещенко, Безчаснюк (Юдинцев, 79), Насыров, Фищенко (Уэсли, 72), Камышев (Шильцов, 87), Гордюшенко, Дмитриев, Турищев (Бакаев, 79), Калмыков (Тимошенко, 72).

Предупреждены: Яковлев (63), Момо Туре (90).