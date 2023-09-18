Крылатые качели: «Арсенал» с приключениями победил «Шинник»

Фото Алексея Пирязева

Ярославский «Шинник» туляки победили со счетом 2:0.

Как ни грустно, но в теплую погоду «Арсенал» провел дома последний матч в этом сезоне. Так-то, конечно, и в октябре солнышко еще может пригреть, но все равно это уже будет далеко не нынешнее бабье лето. А значит, матчем с «Шинником» тульская команда завершала первый символический отрезок чемпионата, по которому можно делать какие-то выводы. Тем более уже десять туров позади — чуть меньше трети дистанции.

Кто-нибудь заметил, что прекратились мантры о том, что команда набиралась в срочном порядке, предсезонной подготовки не прошла и вообще комплектовалась наспех? А они ведь незаметным образом прекратились. Да и в самом деле, сколько можно! Комплектовался «Арсенал», может, и наспех, но по качеству футболистов уж точно выше того же «Шинника», который перед визитом в Тулу парил на третьем месте. Со Ставпецом, между прочим, в основном составе, который в прошлом сезоне в Туле совсем оказался не ко двору.

Ну да, может, в каких-то играх «Шиннику» повезло, поэтому он так высоко и летает. Значит «Арсеналу» где-то не повезло, раз оказались в отстающих. И мы даже можем перечислить, где. Но футбол в целом справедлив. Если где-то убыло, значит, где-то прибудет, и наоборот. Все расставит по местам только весна будущего года. А значит, пока надо терпеть и работать дальше. Прогресс же очевиден.

«Шинник» при всем том, что смотрелся бледновато на фоне соперника, вполне мог наиграть на свое третье место и наказать «Арсенал» быстрыми контратаками. Вспомним, ведь и начался матч с того, что именно гости угрожали чужим воротам. Случилось это уже на тридцатой секунде, когда игроки «Шинника» грамотно прихватили соперника прессингом на чужой половине поля, и тут же последовала передача во фланг, откуда Самсонов беспрепятственно наносил удар по воротам. К счастью, мимо.

Да и потом, когда «Арсенал» полностью уже владел преимуществом, вел в счете, гости время от времени огрызались очень острыми атаками. Быковский в одном из моментов вообще только в подкате вынес мяч из пустых ворот. Особенно, конечно, впечатлил эпизод во втором тайме, когда ярославцы улетели в быструю контратаку вдвоем против одного. С трибуны показалось, что ярославцы переборщили с передачами, пока перепасовывались, уже сами зажевали момент, защитники успели вернуться. Ведь тот же Окоронкво наверняка в этой ситуации подхватил бы мяч сам и попер в штрафную на обострение, а там уже, если что, и пас можно дать.

Александр Сторожук оценил этот эпизод иначе. Он считает, что грамотную позицию занял Артем Попов, оказавшийся один против двух соперников. Грамотно расположился, не стал бросаться на кого-то из атакующих. Это позволило выиграть время и успеть вернуться в оборону партнерам по команде. Завершающий эту лихую атаку удар и вовсе вышел до смешного в молоко.

Конечно, фраза главного тренера гостей Дмитрия Хомухи, что очень сложно рассчитывать на очки, когда ты из созданных голевых моментов не извлекаешь ничего, звучала несколько иронично. При том преимуществе, каким владел «Арсенал». Но ведь на самом-то деле он прав.

Тульская команда действительно доминировала весь матч, создавала голевые ситуации у чужих ворот каждые, ну, скажем, минут десять-пятнадцать.

Однако закончилось-то в итоге все двумя голами, забитыми «Арсеналом» в первые четверть часа; в которых к тому же отчасти была виновата и оборона гостей. Поэтому завершись успешно какой-то из контрвыпадов «Шинника» голом, как знать, чем бы все закончилось. Вспомнить для примера, как стоически отбивался «Арсенал» в Тюмени, когда счет стал 2:1 и тоже все повисло на ниточке. А ведь до пропущенного гола сибирскую команду особо и видно не было.

Никто не спорит, если бы матч закончился 5:0 или что-то вроде того, никто бы не удивился. Но хорошо и то, что он не свелся к результату 2:2. Крылатые качели «Арсенала» вполне могли дать задний ход. Хотя, справедливости ради, тот же Хомуха признал, что тульская команда победила заслуженно.

Александр Сторожук объясняет низкую реализацию психологией: в какие-то моменты команда начинает перестраховываться. В этом сезоне нет победных серий, и каждое набранное очко дается с большим трудом. Получается, для того чтобы перешагнуть на новый уровень, надо, наконец, добиться преимущества в три мяча. Получив весомое преимущество в счете, можно уже не бояться того, что одна-единственная ошибка сломает все. Опять же, как это уже случалось не раз в нынешнем сезоне.

А как забить три мяча, если в завершающей фазе прилетает то ли брак, то ли недостаток концентрации. Ну, скажем, как Сергей Ткачев с его опытом мажет мимо ворот практически с убойной дистанции. Да, мяч прилетел на не слишком удобную ногу, известно, что Ткачев — левша, а в данном эпизоде бил правой ногой. Но, повторимся, с его опытом такие моменты, наверное, надо реализовывать. При том, что Ткачев — по-прежнему системообразующий игрок. И когда вратарь гостей Довбня неуклюже выбил мяч от ворот именно на Ткачева, надо было еще успеть разобраться, как правильно сманеврировать, чтобы вывести Окоронкво на завершающий удар. Ткачев удобно покатил мяч так, чтобы Окоронкво успел на своем фирменном рывке вбежать в штрафную. А до этого Ткачев поучаствовал и в первом забитом мяче, удачно зацепившись за мяч в чужой штрафной и сделав предголевую передачу.

После матча Сторожук объяснил раннюю замену Ткачева. Оказалось, что его участие в матче из-за простуды вообще было под сомнением. Ткачев сам настоял на том, что он должен играть. И его, и поправляющегося после травмы Левина изначально планировалось заменить через шестьдесят минут.

Опять же отметим, что, отвечая на вопрос, почему вторые таймы «Арсеналу» по-прежнему даются хуже, чем первые, Сторожук не схватился за соломинку, что команде надо набирать физическую форму. Наоборот, сказал, что в игре с «Шинником» команда не просела до самых последних минут. Так же действовала, как и до перерыва, и моментов создала не меньше. Подвела реализация, и вратарь «Шинника» хорошо сыграл.

Из этого можно делать вывод, что ход «Арсенал» уже набрал. Обратной дороги нет, и дальше команда будет прибавлять в качестве. Если так и замышлялось, то в истории «Арсенала» можно даже найти прецеденты. В восьмидесятые годы примерно того же принципа придерживалась команда золотухинских времен. Сезон она начинала ни шатко ни валко, еще в июне шла в лучшем случае в середине таблицы, а то и ниже, а потом начинала набирать мощнейший темп. Хоть и называлась она в те времена тем же «Арсеналом», по сути это был настоящий локомотив.

Что ж, если и нынешний «Арсенал» наконец встал на свои рельсы, будет интересно посмотреть, как он сумеет мчать по ним без остановок вперед, и вообще, по силам ли ему такой ход.

«Арсенал» — «Шинник» — 2:0 (2:0).

17 сентября. Тула. Центральный стадион. 3877 зрителей.

Судья — Михаил Черемных (Пермь).

Голы: Коротков (15), Окоронкво (17).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков (Быковский, 46), Большаков, Ботака-Иобома (Нижегородов, 83), Попов, Кайнов, Макаров, Лёвин (Яковлев, 66), Ткачёв (Барков, 55), Гелоян, Окоронкво (Халназаров, 83).

«Шинник»: Довбня, Самсонов, Малахов (Кузнецов, 81), Шадринцев, Ставпец, Зинков, Рубцов (Гащенков, 69), Семенов (Валихаметов, 69), Гузь, Алейников, Соколов (Сухомлинов, 56).

Предупрежден: Ботака-Иобома.

