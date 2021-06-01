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Тульские борцы выступили на первенстве по греко-римской борьбе

Тульские борцы выступили на первенстве по греко-римской борьбе

Соревнования прошли в Подольске.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» (пос. Ленинский) выступили на открытом первенстве ГО Подольск по греко-римской борьбе, посвященном памяти заслуженного тренера России Б. Л. Учителя.
 
Турнир прошел с 28 по 30 мая. В общей сложности в нем приняли участие 200 спортсменов 2010-2012 годов рождения из 14 регионов.
 
Туляк Богдан Бурмистров в весе до 52 кг стал третьим. Егор Селиванов проиграл бронзовую схватку и стал пятым в весе до 24 кг.
 
Тренеры наших спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 +3
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