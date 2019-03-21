Юные спортсмены могут получить Всероссийский грант
Заявки принимаются до 15 апреля.
Всероссийский грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов, зарегистрированных в общероссийских федерациях видов спорта, входящих в олимпийскую программу.
Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года. Юному спортсмену необходимо прикрепить видеоролик, в котором он демонстрирует свои навыки на соревнованиях и завоеванные награды, а также отвечает на следующие вопросы:
- В каком виде спорта ты делаешь успехи?
- Где ты тренируешься?
- На каких соревнованиях ты выигрывал призы?
- Какое спортивное звание или разряд ты успел завоевать?
- С кем из известных спортсменов ты мечтаешь познакомиться?
13 мая экспертное жюри огласит победителей. 31 мая в Москве состоится торжественная церемония вручения гранта - 100 тысяч рублей.
Требования к участникам:
- Спортсмены 2005-2011 г.р.
- Спортсмены, являющиеся гражданами РФ и проживающие на ее территории.
- Спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта.
- Спортсмены, зарегистрированные в спортивных академиях, училищах, школах, клубах и секциях.
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