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Юные спортсмены могут получить Всероссийский грант

Юные спортсмены могут получить Всероссийский грант

Заявки принимаются до 15 апреля.

Всероссийский грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов, зарегистрированных в общероссийских федерациях видов спорта, входящих в олимпийскую программу. 

Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года. Юному спортсмену необходимо прикрепить видеоролик, в котором он демонстрирует свои навыки на соревнованиях и завоеванные награды, а также отвечает на следующие вопросы:

  • В каком виде спорта ты делаешь успехи?
  • Где ты тренируешься?
  • На каких соревнованиях ты выигрывал призы?
  • Какое спортивное звание или разряд ты успел завоевать?
  • С кем из известных спортсменов ты мечтаешь познакомиться?

13 мая экспертное жюри огласит победителей. 31 мая в Москве состоится торжественная церемония вручения гранта - 100 тысяч рублей. 

Требования к участникам:

  • Спортсмены 2005-2011 г.р.
  • Спортсмены, являющиеся гражданами РФ и проживающие на ее территории. 
  • Спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта.
  • Спортсмены, зарегистрированные в спортивных академиях, училищах, школах, клубах и секциях.
Подробнее читайте здесь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:23 +2
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