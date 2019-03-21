Юные спортсмены могут получить Всероссийский грант

Всероссийский грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов, зарегистрированных в общероссийских федерациях видов спорта, входящих в олимпийскую программу.

Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года. Юному спортсмену необходимо прикрепить видеоролик, в котором он демонстрирует свои навыки на соревнованиях и завоеванные награды, а также отвечает на следующие вопросы:

В каком виде спорта ты делаешь успехи?

Где ты тренируешься?

На каких соревнованиях ты выигрывал призы?

Какое спортивное звание или разряд ты успел завоевать?

С кем из известных спортсменов ты мечтаешь познакомиться?

13 мая экспертное жюри огласит победителей. 31 мая в Москве состоится торжественная церемония вручения гранта - 100 тысяч рублей.

Требования к участникам: