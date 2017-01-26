В Киреевске прошел турнир по смешанным единоборствам «Дух воина»

Фото предоставлено организаторами.

На соревнования приехали спортсмены из Липецкой, Калужской, Московской и Тульской областей.

В Киреевске впервые прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Дух воина», в которых приняли участие спортсмены 8-17 лет. А также состоялись соревнования по тактической борьбе борцов от 18 лет.

На состязания приехали 112 спортсменов из Липецкой, Калужской, Московской и Тульской областей.

Наш регион представляли ребята из Новомосковска, Тулы, Узловой, Алексина, Ефремова, Липок, Щекино, Киреевска и Советска.

Поединки по смешанным единоборствам прошли в формате одного боя, что положительно сказалось на их зрелищности. Спортсмены полностью выкладывались и не экономили сил.

Для всех ребят это была отличная возможность попробовать свои силы перед дальнейшими выступлениями на более крупных турнирах как по борьбе, так и по смешанным единоборствам.