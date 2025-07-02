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Татьяна Рыбкина официально вступила в должность директора Всероссийского музея декоративного искусства
Фото правительства Тульской области.

Татьяна Рыбкина официально вступила в должность директора Всероссийского музея декоративного искусства

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Татьяна Рыбкина официально стала директором федерального музея декоративного искусства. О заслугах чиновницы на прошлом посту рассказала министр культуры России.

Ольга Любимова отметила, что при участии Рыбкиной был возрожден Тульский кремль, построено Фондохранилище с реставрационными мастерскими и выставочными залами. Татьяна Вячеславовна более 10 лет возглавляла региональный минкульт.

На должности директора музея Рыбкина заменила Елену Титову, управлявшую учреждением с 2012 года.

На данный момент информации о том, кто занял пост министра культуры Тульской области, пока нет. Вероятно, преемника Рыбкиной объявят сегодня на оперативном совещании губернатора. 

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Автор:
сегодня, в 09:50 0
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