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Родившим до 25 лет женщинам предлагают выплачивать 200 тысяч рублей
фото freepik.ru

Родившим до 25 лет женщинам предлагают выплачивать 200 тысяч рублей

Таким образом хотят оказать помощь молодым семьям на первое время.

23 мая в Госдуму внесли законопроект «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Он предлагает выплачивать женщинам единовременное пособие в 200 тыс. руб. за рождение каждого ребенка до 25 лет. 

– Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам вне зависимости от материального положения, — говорится в пояснительной записке.
 
Отмечается, что такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.
Авторы отмечают: в России за последние 10 лет «значительно снизилась рождаемость». Такая тенденция «может привести к демографической катастрофе».
 

– Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах, — отмечают депутаты.

Как рассказал ТАСС заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях.

– Там, где женщины рожают до 25 лет или, возможно, готовы родить до 25 лет. Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. И сумма в 200 тыс. рублей может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов, — сказал Леонов.

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