Половое просвещение и психологическая поддержка: как эксперты предлагают повышать рождаемость в Тульской области

16 марта в Туле прошла первая экспертная сессия по формированию предложений в Программу развития Тульской области до 2026 года.

Напомним, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу сформировать новую Программу развития региона до 2026 года и организовать широкое общественное обсуждение ее главных направлений. Новая Программа будет содержать семь стратегических направлений: «Люди», «Экология. Долгосрочная политика», «Ресурсы. Индустриальное развитие», «Знания и инновационная деятельность», «Инфраструктура. Опережающее развитие», «Коммуникации. Международная и региональная кооперация» и «Управление. Современный регион».

- Нам предстоит разработать стратегию развития региона на 5 лет. Но по масштабности задач фактически это будет 10-летния программа - по указу президента установлены национальные цели развития страны, и горизонт планирования определен до 2030 года, - сказал, открывая сессию, Вячеслав Федорищев, первый зам. губернатора Тульской области. – Сегодня мы собрали за круглым столом экспертов и общественников, долгое время работающих в области демографии. Губернатор Алексей Дюмин, ставя задачи перед правительством и командой, которая работает над Программой, особо подчеркнул важность этого направления. Именно поэтому первая экспертная сессия работы над программой посвящена заботе о людях. Мы здесь для того, чтобы предложить конкретные нестандартные шаги для правительства Тульской области для достижения поставленных целей.

Николай Петрунин, депутат Госдумы, напомнил, что предыдущая Программа развития, сформированная по поручению губернатора Тульской области на 2016-2020 гг, была выполнена полностью, а по некоторым направлениям и перевыполнена:

- Сегодня мы начинаем общерегиональные стратегические сессии по разработке программы развития области до 2026 года. Они будут проходить на 7 отраслевых площадках. Первая сессия называет «Забота о людях», потому что, как говорит Алексей Дюмин, конечная цель всей нашей работы – повышения качества жизни каждого жителя Тульской области.

В Правительстве региона уже приступили к разработке новой демографической программы, которая будет охватывать все сферы. Перед областью стоит задача - сохранить численность населения и улучшить качество жизни жителей. Об этом рассказала Ольга Гремякова, зампред правительства региона.

- Мы понимаем, что демография - это не только рождаемость, но и поддержка семей с детьми, и комфортная инфраструктура для семей с детьми, и реализация профессиональных амбиций родителей. Основная цель программы – стабилизация численности населения региона за счет повышения комфортности проживания. Так, для помощи семьям в регионе уже действует 55 мер социальной поддержки, действует адресное сопровождение беременности. Есть программы по улучшению жилищных условий семей с детьми – на это в бюджете заложено более 6 млрд руб.

ДО 2024 года

- около 60 тыс семей будут получать прямые финансовые выплаты на детей,

- около 1350 молодых семей получат свидетельства о праве на социальную выплату на получение жилья,

- 480 многодетных семей улучшат жилищные условия за счет бюджета области

- 1200 человек получат господдержку в форме социального контракта на развитие предпринимательства.

- В социальной сфере мы ставим для себя задачу стать клиентоориентированными, то есть предоставлять гражданам все услуги в режиме одного окна без предоставления бумажных документов, - пояснила Ольга Гремякова. - Сейчас 31 госуслуга переведена в электронный вид. К 2024 году все услуги будут предоставляться в электронном виде в один клик в проактивном формате, когда людям не надо предоставлять какие-либо документы. А с 1 июня этого года в области запустят областной «Мой семейный центр», где можно будет проконсультироваться по вопросам предоставления льгот и мер поддержки.

Ольга Гремякова напомнила о запущенном 4 марта проекте «Тульское долголетие», направленном на повышение качества жизни граждан старшего поколения и увеличение периода активного долголетия. Благодаря этому проекту обучение и переобучение смогут пройти 31 тысяча пенсионеров, в культурно-массовых мероприятиях ежегодно будут принимать участие 100 тысяч жителей старшего возраста, проходить профосмотр и диспансеризацию 320 тысяч, заниматься физической культурой 83 тысячи. А еще в Туле 23 марта откроется областной центр инвалидов, где люди с ограниченными возможностями получат сопровождение по решению своих жизненных ситуаций.

- Еще одно новое направление в разработанной демографической программе – мероприятия для подрастающего поколения по сохранению репродуктивного здоровья, укрепления института семьи и повышения финансовой грамотности в части семейного бюджета, - сказала Ольга Гремякова.

Что еще включить в программу развития региона? Со своими предложениями выступили эксперты и общественники. Например, Наталья Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, поддержала тему подготовки несовершеннолетних к взрослой семейной жизни:

- Мы проводим опросы среди подростков. У них есть запросы на получение такой информации – что такое семья, как построить отношения, как формировать семейный бюджет. У нас есть отличный проект «Основы семейной жизни», он уже реализуется в некоторых школах региона. Считаю, все дети Тульской области 7-9 классов должны пройти такой курс, чтобы вступать во взрослую жизнь с правильными знаниями.

Демфира Гришина, исполнительный директор клиники «Мать и дитя – Тула», обозначила ситуацию с решением проблемы бесплодия:

- Я представляю частную клинику, которая при этом является самым крупным оператором по проведению ЭКО по системе ОМС. Чтобы семейной паре понять проблему бесплодия и принять решение о проведении ЭКО, нужно время. Не месяц, а зачастую три-пять, даже восемь лет! И все это время такие семейные пары остаются без сопровождения, переходя от одного врача к другому. Нужен единый реестр бесплодных пар. Это поможет определиться с объемом высокотехнологичной помощи и ее эффективностью.

По словам Демфиры, еще одна проблема есть в системе родовспоможения – психологическая помощь роженицам. Для многих женщин роды – травматическое событие, которое тормозит решение женщины снова стать матерью. Изменить ситуацию можно, увеличив объем психологической поддержки роженицам.

С Демфирой согласилась Ольга Гремякова, добавив, что нужно обращать внимание еще и на репродуктивное и психологическое здоровье мужчин. Именно поэтому с 3 марта областной Кризисный центр помощи женщинам стал Центром помощи семье и детям, куда могут обратиться за психологической помощью и женщины, и мужчины, и семьи, и дети.

Лариса Чурикова, руководитель совета движения тульского регионального общественного движения поддержки семьи «МамКомпания», тоже обратила внимание на проблему психологической поддержки беременных и молодых мам:

- Один психолог в женской консультации физически не может помочь всем нуждающимся в поддержке. А рекомендации его зачастую из советского прошлого, без учета современных научных исследований в области психологии. Отмечу еще закрытость наших роддомов. В Туле не проводятся партнерские роды (их запретили в связи с пандемией и до сих пор не разрешили – прим. авт), роды по контракту, хотя спрос на это есть. Еще одна проблема – места для матерей с маленькими детьми на больших общественных пространствах. Есть красивая тульская набережная, но на ней нет места, где можно поменять ребенку памперс или покормить грудью.

Вячеслав Федорищев предложил обсудить предложения «МамКомпании» на рабочей группе в минтруда и соцзащиты. А что касается партнерских родов, то все новшества будут реализованы в большом инфраструктурном проекте, который реализуется в Тульской области благодаря губернатору Алексею Дюмину – в новом перинатальном центре.

Даниил Селин, член Совета отцов, предложил создавать ячейки общественной организации в школах – чтобы мужчины с активной жизненной позицией показывали пример детям и подросткам:

- Сейчас авторитет мужчины как главы семьи упал, во многих семьях мужчина воспринимается как интерьер, а не стержень и опора, двигающий свою семью вперед. Есть много детей, которые воспитываются в неполных семьях, они не видят перед собой примеров, какими бывают настоящие мужчины, отцы.

Виктория Тельцова, координатор регионального проекта «Школа женского здоровья», подняла проблему полового просвещения подрастающего поколения:

- Мы подготовили лекции о репродуктивном здоровье школьников. Но чтобы представить материалы подросткам, их нужно согласовать с огромным количеством чиновников. После «согласования» наша лекция о репродуктивном здоровье превратилась в лекцию об окружающем мире. А ведь это важно – беречь свое здоровье, в том числе репродуктивное, с детства. Запрос на такую информацию есть у подростков. И у родителей – не все взрослые могут и умеют говорить на сексуальные темы со своими детьми. Так пусть это делают волонтеры-психологи и студенты-медики!

Викторию поддержала Эвелина Шубинская, директор Кризисного центра помощи женщинам, специалисты которого также работают в области репродуктивного просвещения взрослых и детей.

Анна Бабкина, руководитель тульского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», предложила обсудить проблему булинга в школах. По ее словам, психологическая помощь волонтеров более эффективна, чем школьных психологов, так как ребята близки по возрасту и пониманию подростковых проблем. Анна предложила расширять систему психологической помощи волонтеров в школах.

А Евгений Макалов из Благотворительного фонда «Не молчи» предложил создать специализированную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, где они будут учиться жить самостоятельно.

Обсуждение предложений в проект Стратегии развития региона продолжалось около двух часов. По словам Вячеслава Федорищева, все высказанные идеи будут проанализированы. Аналогичные круглые столы пройдут и в муниципалитетах. Жители смогут вынести на обсуждение свои предложения (их также будут принимать и в электронном виде).

На последнем этапе все собранные предложения будут обработаны и систематизированы, а итоговый документ планируют представить уже в апреле.

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», поделился впечатлением о работе сессии:

- Сегодня прошла первая стратегическая сессия регионального уровня на тему «Забота о людях». Состоялось активное обсуждение основных целей и задач развития региона в этом направлении, от участников встречи прозвучало очень много хороших идей, инициатив и предложений, были обозначены не только болевые точки, но и пути решения существующих проблем.

В ходе дискуссии мы обсудили вопросы поддержки материнства и детства, молодежной политики, волонтерства, проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, новые взгляды на школьное воспитание и образование. Одним словом все, что касается каждого из нас. Хотелось бы добавить, что совместно с «Единой Россией» мы продолжим работу по обсуждению всех направлений программы развития на различных площадках».

Надежде Школкиной, уполномоченному губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления, очень понравился формат обсуждения – в форме живой дискуссии, диалога:

- Очень важно услышать предложения от людей, которые болеют за свое дело, знают его. Из всего прозвучавшего даже трудно выделить главные предложения - каждое из них заслуживает отдельного разговора, заслуживает, чтобы к нему еще раз вернулись. Некоторые пожелания, связанные с психологической помощью детям, которые озвучивали волонтеры, вызывали мурашки и слезы.

Молодой человек из организации «Не молчи» задал вопрос, который волнует всех – это строительство школы для детей с ограниченными возможностями. Я сама мама, у которой когда-то ребенок был признан инвалидом, и я знаю, что это такое. Это когда ты сначала начинаешь замыкаться в себе, а потом хочешь говорить о своей проблеме всему миру. Здесь очень важно сохранить золотую середину – чтобы социализация ребенка состоялась, чтобы его не ограничивать, а вводить в хороший психологический климат.

Сегодня многие коллеги говорили, что, видимо, не случайно разработчики программы начали с заботы о людях. Вся программа развития, которая будет формироваться – она ведь для человека, вокруг человека и обо всем, что связано с человеком. Мы продолжим нашу деятельность, будем обсуждать те предложения, которые сделали коллеги на сегодняшнем заседании. Возможно, предложим что-то новое, а уже на основе всего этого сформируем пакет, который ляжет в основу всей программы. А возможно и зададим новый вектор развития области не только на ближайшие пять лет, но и на большие горизонты.



